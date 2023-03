El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, habló sobre la chance de que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en este 2023.

“Cristina presidenta resume en sí mismo un programa, una esperanza, un modo de plantarse ante el mundo, un modo de gobernar. Creemos que ella tiene ese coraje, capacidad y liderazgo para poder hacerlo”, señaló el legislador.

En declaraciones radiales, indicó que “Cristina declara en el marco de un fallo que la proscribe. Después está el planteo de que puede apelar ante la Cámara de los amigos de Macri. La proscripción es una cuestión política contra Cristina”.

“Veo una expectativa en los compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, que no quieren resignarse ante las injusticias estructurales, y que entienden que Cristina es alguien a quien no pueden comprar. Cristina no se vende, es la persona que tiene esa capacidad de restablecer los derechos de los sectores más humildes y lograr que a la mayoría del país le vaya bien. Hoy somos muchos los que decimos 'nada sin Cristina’”, subrayó