La diputada del PRO Graciela Ocaña destacó hoy el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, que desplazó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y ordenó su reemplazo por Luis Juez y criticó al kirchnerismo por su rechazo a la medida

"Qué van a judicializar, si la última instancia de la Justicia en Argentina ya lo determinó", marcó. "El fallo de la Corte prueba que hubo falsedad ideológica por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y queremos que la causa penal avance", sostuvo

Y agregó: "Tanto Juez como yo, aparte de esta presentación administrativa, hicimos una denuncia penal. Acá se falsearon las fechas y hubo una serie de delitos penales".

En abril, la vicepresidenta Cristina Kirchner había dividido en dos el bloque oficialista en el Senado para ganarle a Juntos por el Cambio una bancada en el nuevo Consejo de la Magistratura, el cual por decisión de la Corte pasó de 13 a 20 miembros; logrando así que el Gobierno ostentara en la Cámara Alta tanto la mayoría como la segunda minoría.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados buscará darle media sanción al proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria de funcionarios sobre violencia en niñez y adolescencia

Sin embargo, la maniobra de la vicepresidenta fue denegada por la Corte, que ratificó que la segunda minoría era el PRO, que decidió otorgarle el último representante del Senado en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez

El legislador cordobés había presentado el amparo contra Cristina Kirchner, del que participó Ocaña. La medida, en cambio, produjo un fuerte rechazo por parte del Frente de Todos

En diálogo con Baby Etchecopar por Radio Rivadavia AM 630, donde le consultaron sobre la posibilidad de que el oficialismo desconozca el fallo y ocurra algo como el caso del procurador Eduardo Sosa en la provincia de Santa Cruz, la legisladora del PRO afirmó que "Argentina no es Santa Cruz y hoy el Senado de la Nación ha recuperado el prestigio, entonces no pueden no acatar". MCD/SPC NA