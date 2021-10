El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó hoy a la oposición por no dar quórum en el recinto de la Cámara baja para, en una sesión especial, tratar la la ley de etiquetado frontal y acusó a ese espacio de buscar "hacernos actuar bajo extorsión", a la vez que les pidió que "deberían ser más pacientes" porque "para el 2023 faltan dos años, y eso también es la República".

"Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", aseveró Máximo Kirchner en el recinto de la cámara baja, en el marco de una sesión en minoría tras la decisión de la oposición de no dar quórum para el debate. (Télam)