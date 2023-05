Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230530 Nicolás Russo

–Diputado, ha acompañado en una jornada histórica a Cristina Fernández de Kirchner en el acto por el Veinticinco de Mayo. ¿Qué reflexión puede hacer de ese día?

Un día épico: la lluvia, que fue tremenda todo el día, y la gente, cómo se movilizó en respuesta a su líder. La verdad que una imagen de un pueblo que busca reencontrarse, que busca mejorar, que tiene fe, que tiene esperanza. La verdad que fue una jornada muy muy linda, ¿no? Muy, muy linda.

–Y en cuanto al análisis discursivo de la vicepresidenta, ¿qué le dejó? Porque algunos referentes del FdT todavía sostienen que ella puede llegar a presentarse. ¿Usted qué piensa? ¿Puede participar en los próximos comicios como una de las candidatas?

No, yo creo que ha sido muy clara la vicepresidenta. Seguramente va a ser la que esté en el armado junto con otros dirigentes. Ella es la principal dirigente del espacio, es la que mayor consenso reúne, pero bueno, ha sido clara en que candidata no va a ser. Aparte, es una mujer que cuando dice algo no lo cambia. Pero sí va a participar en el armado.

–Nicolás, usted es un hombre del Frente Renovador. Sergio Massa, sin duda, sigue tomando relevancia de cara a los comicios. Su figura se hace cada vez más fuerte y un exintendente dijo que Massa “sufre cinco plagas en su gestión: el macrismo, la pandemia, Martín Guzmán, la guerra y la sequía”. ¿Coincide en estos términos al analizar lo que es la gestión de Massa en el Ministerio de Economía?

Sí, coincido. Le tocó llegar en un momento muy, muy difícil. Acordate que se hablaba de Asamblea Legislativa, que debía haber un presidente nuevo; se hablaba de un país que no podía hacer frente a sus compromisos, no había reservas: Una situación muy compleja y una falta de credibilidad total. Sergio ha sacado esto adelante. Algunos dicen: “bueno, estábamos a punto de irnos en el helicóptero”. Yo lo grafico distinto: había una bomba que estaba por explotar y Massa se tiró encima de la bomba para que no explote. Bueno, esta es la realidad en que estaba la Argentina en ese momento. Y todavía no había sequía.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hoy por hoy el problema se complicó, porque son más de 20.000 millones de dólares que no van a entrar al país. Y bueno, Sergio la va sacando adelante con un país que, si bien no se pudo dominar la inflación, estamos con el aparato productivo por sobre el 20% de lo que era en diciembre del 2019, cuando Macri dejó el gobierno.

–En este contexto tan delicado, tan duro económicamente que vive el país, desde el FR han publicado un documento titulado “Unidad y generosidad para triunfar”. ¿Nota usted, Nicolás, que hoy le falta esto al espacio, al FdT: unidad y generosidad?

No, se está trabajando bien. Los armados de listas no son fáciles. En los armados del Frente hay diferentes opiniones. Pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo y presentar la lista más representativa y más positiva para el país, no para el espacio. En eso se está trabajando.

–¿Le parece que se puede llegar, entonces, a un candidato de síntesis?

No hay otro camino. Hoy por hoy nosotros no somos oposición, que nos podemos dar el lujo de generar una PASO a nivel nacional o a nivel provincial. Nosotros hoy tenemos que mostrar unidad y tenemos que tener un candidato que sea la síntesis y que saque una cantidad de votos que nos permita ganar en Nación. Lo mismo con el candidato de Provincia y lo mismo en los distritos, ¿no?

–Por último, lo llevo al ámbito territorial, a Lanús. ¿Cómo avanza su campaña para pelear por la intendencia del distrito?

Muy bien. Realmente con la gente estamos conversando, hay un diálogo muy fluido y estamos llevando nuestras propuestas, las cuales son claras. Nosotros tenemos cuatro ejes. Por supuesto que trabajamos sobre todos los ejes, pero hay cuatro que son fundamentales: producción y trabajo, salud, la obra pública y la seguridad. Y vamos desarrollando cada uno de ellos en los diferentes lugares en los que vamos hablando.

Después se les suma el tema de ambiente, el tema de deporte, cultura. Hay propuestas que son interesantes. Y lo más importante es que la gente nos cree, porque, bueno, somos de Lanús de toda la vida. Yo nací, vivo y trabajo en Lanús. Eso no es menor: la gente sabe la trayectoria que tiene cada uno y todo lo que hemos logrado.