20230403 Nicolás Russo

–Me gustaría conocer cómo avanza la campaña electoral en la ciudad de Lanús. Usted va a pelear por la intendencia de la ciudad.

Un trabajo muy fuerte en todos los barrios, viendo las necesidades y demás. Nosotros apostamos a la producción y al trabajo. Entendemos que Lanús tiene que recuperar su rol como lugar de producción y trabajo. Lanús es un símbolo de la movilidad social ascendente que hizo grande al país. Los inmigrantes que se rompieron el lomo para darles una mejor vida a sus hijos. Eso lo teníamos en Lanús. Son los valores que hicieron grande a nuestro municipio: trabajar, esforzarse, reinvertir en Lanús. Por eso nuestra apuesta a las pymes. Las pymes el dinero que generan lo invierten en la ciudad. Y también los valores de la solidaridad, el compromiso por el vecino, por el barrio, por sus instituciones, el club, la iglesia. Un municipio de gente de laburo: trabajadores, comerciantes, pymes, gente que se hizo desde abajo en base al esfuerzo.

–Usted está en contacto con pymes y también con empresarios. ¿Cuál es la situación del sector actualmente, a nivel local?

La actual gestión no colabora con ellos. No hay un plan de desarrollo de industrias en el municipio. Vos tenés que trabajar en tasas más baratas, más económicas para las pymes que den trabajo a los vecinos de Lanús. Nosotros ya estamos trabajando y viendo para que puedan abrir mercados nuevos y se pueda exportar. Estamos trabajando en el Compre Lanús. Vos sabés que gran parte de los proveedores no son de la ciudad. Y nosotros queremos que todo lo que se produce en Lanús, dentro de lo posible, quede en Lanús. El Compre Lanús es fundamental.

Las pymes, además de no llevarse la plata al exterior, son las que generan en el país el 80% del trabajo. Entonces, tenés que cuidarlas, ¿no? Nosotros queremos que, por ejemplo, ACUBA funcione plenamente como la zona industrial de Lanús Este. Que se potencien. Y nuestra propuesta es crear 5000 puestos de trabajo. Vos vas a decir: ¿cómo vamos a crear 5000 puestos de trabajo? Es bajar las tasas municipales, como te decía antes, a quien contrate personal de Lanús; 65 empresas que se localicen en ACUBA; tenemos que crear un polo tecnológico con industria 4.0; el Compre Lanús, una red de proveedores locales y fomentar exportaciones. Tenemos que ordenar el tránsito en las zonas industriales. Eso hace que todo esto camine.

Yo veía el otro día que el municipio saca la habilitación costo cero. Eso lo tendrían que haber hecho hace ocho años, no ahora que hay elecciones. No es un tema menor. Y además, nosotros planteamos un plan de desarrollo territorial, un plan estratégico con obras estructurales. Fijate que Lanús no ha hecho en los últimos años un solo paso bajo nivel. Nosotros ya tenemos estudiados dos lugares en los cuales van a estar esos pasos bajo nivel. Ahora, vos para tenerlo tenés que estudiarlo, armar el proyecto, solicitarlo y trabajarlo. Vos ves los distritos vecinos la cantidad de obras que están metiendo con respecto a pasos bajo nivel: Lomas tres, Almirante Brown tres, San Vicente dos, bueno, es importante eso, es importante que se vayan haciendo ese tipo de cosas que, por supuesto, no se hacen de un día para otro, porque necesitás el plan, que lo aprueben, pero ya están trabajados esos temas, ¿no?

–Llevándolo al ámbito electoral, pero a nivel provincial, continúa la puja de las candidaturas. Axel Kicillof, de alguna manera, se apoya en los intendentes y ratifica que va por la reelección. ¿A usted le gustaría verlo en un nuevo mandato en la Provincia?

Totalmente. Yo estoy convencido de que Axel Kicillof es el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires. El otro día estuve en una actividad con él acá en Avellaneda: inauguraba la escuela 150. Acá no hubo un solo día de paro de los docentes. Los padres, en muchos casos, terminan mandando a sus hijos a colegios privados, que es lo que ocurría en la gestión de Vidal, que vos a la mañana te levantabas, llevabas a los chicos al colegio y estaban de paro los docentes. ¿Dónde los dejás? Bueno, una política que no estaba. En estos cuatro años no ha habido un solo día de paro. No es un tema menor. Y esto es porque el gobernador se ha preocupado por el trabajador público, han recibido aumentos salariales acordes a las necesidades del momento, y a una política de diálogo permanente con los trabajadores, no sólo con los docentes, sino con todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Y eso está a la vista: 4500 patrulleros, la inversión que se ha hecho en seguridad, la inversión que se ha hecho en obra pública. Y esta inversión, cuando te hablo de obra pública, se ha hecho en todos los distritos, sean del color que sean, oficialistas u opositores. Habla de un gobernador comprometido con esto. Lo que pasó con el sistema de salud, que se puso al desnudo cuando llegó la pandemia: bueno, claramente estaba destruido el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador, con su impronta y con toda su gestión, ha hecho una revolución en el sistema de salud que ha mejorado todo muchísimo.