20230519 Nicolás del Caño

–Ayer, la vicepresidenta ha planteado un escenario electoral de tercios. ¿Usted cómo analiza el panorama de los próximos comicios?

Bueno, creo que el panorama hacia la elección tiene a distintas fuerzas políticas que, de una u otra manera, o llevan adelante el ajuste concretamente, como lo está haciendo el gobierno del Frente de Todos (FdT) con Sergio Massa a la cabeza, a quien ayer Cristina Kirchner volvió a elogiar, aplicando el plan del Fondo Monetario Internacional (FMI); a Juntos por el Cambio (JxC), que aprobó el acuerdo, que se aprobó en el Congreso junto con la mayor parte del FdT, y ellos dicen, “bueno, en vez de en cien días, en cien horas vamos a aplicar todas las medidas de ajuste, vamos a aplicar una reforma laboral, una reforma previsional”, es decir, ya no son cien días sino cien horas. Bueno, se pelean a ver quién es el que va a ajustar más al pueblo trabajador en la interna de Juntos. Y después, Milei, diciendo que va a dolarizar la economía, lo que implicaría una megadevaluación que pulverizaría aun más salarios y jubilaciones, ¿no? Es decir, implicaría una fuerte caída del poder de compra de esos salarios y de esas jubilaciones. Te lo reconocen. Dicen: “Sí, bueno, eso sería al principio, después estaríamos bárbaro”. Falso totalmente. Y después habla de la motosierra, miles de despidos en el Estado, privatizar la educación, la salud pública, es decir que sólo se puedan educar o curar los ricos.

Creo que frente a eso la izquierda tiene un desafío muy importante de poder hacer una elección lo más grande posible, ¿no? La izquierda tiene el desafío de hacer una gran elección para fortalecer a la única fuerza política que plantea que el ajuste no lo tienen que seguir pagando los trabajadores y el pueblo, sino que lo tienen que pagar los grandes banqueros, los grandes empresarios, los especuladores que se enriquecen con la deuda, el FMI. Bueno, creo que en eso es muy importante y fortalece también las peleas de los trabajadores y las trabajadoras de hoy y las que van a venir, que van a ser durísimas.

–¿Por qué cree que irrumpen en la política figuras como la de Milei?

Creo que, por un lado, la irrupción tiene que ver con una radicalización de los sectores de derecha que votaban a Macri y que, bueno, no se sintieron del todo representados en el fracaso que significó el gobierno de Macri y radicalizan sus posturas. Creo que Macri, incluso, también en su discurso dice: “Bueno, no pude hacer lo que quería, el reformismo permanente, reforma previsional”, siempre lo justifica porque no se lo dejaron hacer, por las catorce toneladas de piedra, etcétera. Fueron grandes movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras que le pusieron un freno a Macri en ese momento. Pero creo que tiene que ver un poco con eso.

Y después, también, el descontento de muchos sectores que, ante propuestas demagógicas como la dolarización, quizá mucha gente cree, “bueno, lo que cobro en pesos lo voy a cobrar en dólares” y de esa forma, salir de la situación quizás desesperante para muchos, que no te alcanza para llegar a fin de mes, que tenés dos o tres empleos.

Yo creo que hay que plantear, justamente, una salida a favor de la clase trabajadora, ¿no? En contra de todos estos planteos que se hacen, un programa que empiece por el no pago de la deuda, desconocer de manera soberana esa deuda fraudulenta, y a partir de ahí todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los dólares que genera el comercio exterior. Fueron 48.000 dólares que la Argentina tuvo de superávit comercial en los últimos tres años solamente. ¿Y dónde está ese dinero? No quedó nada. Bueno, porque se lo lleva el pago de la deuda, como ayer Cristina Kirchner misma ratificó que vienen pagando.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Le han pagado 2000 millones de dólares al Fondo Monetario, han pagado las deudas a los privados, les facilitaron dólares a precio oficial para pagar. Muchas veces son deudas fraguadas, ¿no?, porque son con las casas matrices, una forma de fugar capitales. Lo mismo el adelanto de importaciones, que a veces también con eso se hacen de dólares baratos.

Bueno, yo creo que hay que terminar con eso y tomar medidas de fondo. El comercio exterior nacionalizado bajo control de los trabajadores; lo mismo el sistema bancario, no puede estar en manos de diez bancos privados, tiene que ser nacionalizado, controlado por los trabajadores. Es decir, que todos esos recursos que se fugan estén al servicio de las necesidades sociales del país, ¿no?

–¿Y qué pasa con el sector judicial? Es un tema que siempre está en el tapete. La vicepresidenta ayer señaló que estaba bajo “libertad condicional”. ¿Es necesario llevar adelante, a paso firme y con decisión firme, una reforma judicial en el país?

Mirá, nosotros el planteo que hemos hecho frente a todo el debate que hay sobre la Justicia, pero no desde ahora, sino ya desde siempre, es que la Justicia siempre se acomoda al poder de turno y los distintos sectores políticos la han utilizado. También es utilizada la Justicia en América Latina como vimos en el caso de Brasil, por ejemplo, con el encarcelamiento de Lula, que después se demostró que era una causa que era totalmente falsa, y lo proscribieron a Lula en ese momento.

Nosotros creemos que los jueces tienen que ser electos por el voto popular. No pueden ser puestos a dedo por los partidos mayoritarios, por el poder de turno. Tienen que ser electos por el voto directo y tienen que tener revocabilidad en sus mandatos; no pueden ser vitalicios, como son actualmente. Y al mismo tiempo, tener un salario que sea el salario de un trabajador, una trabajadora, ¿no? Como un laburante, no que tengan los enormes privilegios que tienen actualmente. Eso creo que es muy importante. Y después, una mirada popular, también, de la Justicia. Que existan los juicios por jurados, en casos de corrupción, por ejemplo. En el fuero federal no está el tema de los juicios por jurados. Ese es un planteo que nosotros venimos haciendo hace tiempo, que no es lo que plantean las demás fuerzas.

–¿Considera que Cristina está proscripta?

Yo creo que hay una persecución en el sentido de que hay una arbitrariedad, ¿no? Frente a las causas de Macri, lo absuelven permanentemente, y en las causas de Cristina Kirchner se plantean estas condenas en el marco, insisto, yo creo que técnicamente no hay una proscripción, lo dice ella misma, lo dicen varios, sino que se refiere a esta persecución.

Que exista una persecución no quita que haya existido corrupción y que haya una responsabilidad política de parte de quienes estaban al frente en ese momento del propio Poder Ejecutivo, como Cristina Kirchner. Hubo un entramado, como lo hubo en el gobiernoo de Macri también. Es más, Cristina Kirchner lo reconoció. Dijo: “La corrupción en la obra pública estaba antes de que nosotros lleguemos al gobierno”. Es decir, ese sistema ningún gobierno lo modificó, porque la corrupción es intrínseca al sistema capitalista. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad política, ¿no? Que no supiera nada de lo que estaba pasando es raro. Pero creo que existen las dos cosas: la persecución y la corrupción bajo los gobiernos kirchneristas, claramente, como ellos mismos reconocen.