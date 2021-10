Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), adelantó que va a haber faltantes en las góndolas como resultado de la resolución publicada en el Boletín Oficial que retrotrae el precio de 1.432 productos al precio del 1° de octubre y los congela por 90 días.

En declaraciones radiales, el líder empresario manifestó: “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”.

Quien se hizo eco de estos dichos fue el diputado provincial por el Frente de Todos, Adrián Grana. A través de su cuenta de Twitter expresó: “Ni amenazas ni desabastecimiento contra el pueblo!! Vamos a defender la mesa de las argentinas y los argentinos”