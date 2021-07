El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados y precandidato a senador nacional por Córdoba, Mario Negri, pidió a su espacio "tener cuidado" para que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sean "sólo una selección de candidatos" porque "si nos pasamos de vuelta y nos subimos a la pelea entre nosotros, nos podemos ir a la banquina".

En diálogo con CNN Radio, el radical cordobés, que compite contra otras tres listas en la interna de JXC, dijo que "hay que tener cuidado en que esto sea solo una selección de candidatos".

"Si nos pasamos de vuelta y nos subimos a la pelea entre nosotros, nos podemos ir a la banquina", advirtió Negri y dijo que él no pierde "el orden de prioridades sobre las demandas del país".

Además, aseguró que "no hay una interna feroz" en su espacio.

"Le queremos sacar el estrés a la gente y hay que desdramatizar. En el radicalismo siempre hubo" internas, recordó el veterano dirigente.

También consideró que "el secreto está en una receta" que él aplica como presidente de interbloque: "hay que militar las diferencias", según dijo.

Para minimizar las diferencias, Negri remarcó que en los comicios de septiembre "no se elige presidente ni candidatos a gobernadores, sino que se va a discutir si va a haber equilibrio de poder" en el Congreso.

Sobre su decisión de ser candidato a senador por la provincia de Córdoba, explicó que se decidió último de todos. "Lo pensé mucho", aseguró Negri, que deberá dejar la conducción del interbloque si pasa al Senado.

"El partido me empezó a pedir casi por unanimidad mi candidatura. No pude decir que no y todos buscamos la unidad", sostuvo entonces. (Télam)