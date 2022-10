El diputado provincial Valentín Miranda (UCR) criticó al gobierno nacional por entender que “no hay un liderazgo claro” en la coalición gobernante y consideró que el modelo “está agotado”.

Miranda hizo esta evaluación durante una visita a la ciudad de Chivilcoy, donde fue recibido por las autoridades del Comité Radical local.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados: amplio acuerdo político para aprobar la reforma de la Ley de barrios populares y la expropiación de Cromañón

“Desde su surgimiento, es un modelo raro”, dijo el legislador. “La vicepresidenta elige al presidente, y el que gobierna parece ser el ministro de Economía. No hay un liderazgo claro, y en el medio, se jugó mucho con la gente.”

“Es un modelo agotado, un sistema de poder que no funcionó, priorizó sus intereses y se olvidó de los ciudadanos”, puntualizó Miranda. “En ese punto es donde nosotros no tenemos que equivocar la agenda: no ir donde el gobierno nos plantea, lejos de la realidad. Y tampoco tenemos que enroscarnos en internas que no le generan confianza a la sociedad.”