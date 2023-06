Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230607 Miguel Bazze

–¿Cómo analiza el escenario actual de Juntos por el Cambio (JxC) y cómo se posiciona en este mismo escenario la Unión Cí­vica Radical (UCR), teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Gerardo Morales, que dijo que el espacio “va en picada hace semanas” por la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

Bueno, sí, la verdad es que el enfrentamiento dentro del PRO genera un desgaste a todo JxC. Y nos pone en una situación bastante compleja desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral. Porque yo creo que la situación en la Argentina hoy es demasiado grave, la situación económica, social. Y que hay una oferta electoral poco virtuosa, yo diría. La verdad es que me parece que la propuesta de Milei, por un lado, es un salto al vacío. No tiene, desde mi punto de vista, ninguna propuesta seria. El gobierno, obviamente, está agotado después del fracaso de esta gestión. Y desde JxC tenemos que hacer un esfuerzo importante para ofrecerle a la sociedad una alternativa mejor, que no esté limitada a enfrentamientos internos.

Por eso es que me parece que tenemos que trabajar todos en esa dirección. Y que incluso tenemos que tener una actitud abierta a la posibilidad de que se incorporen otros sectores, que bien pueden hacer un aporte a una gestión de gobierno futura, que vamos a necesitar que sea ordenada.

–¿Por ejemplo, el sector de Juan Schiaretti?

Sí, por ejemplo, el sector de Schiaretti, el sector de Espert. Tenemos diferencias, nosotros los radicales, sobre todo con Espert: tenemos diferencias desde el punto de vista de una mirada económica. Él, obviamente, tiene una posición mucho más liberal que la nuestra. Pero sabemos que es una persona seria, responsable, que no propone saltos al vacío. Al contrario, que tiene una mirada propia del liberalismo, pero que se puede dialogar y se puede construir con él.

Y lo mismo con Schiaretti. Más allá de las diferencias que tengamos en Córdoba y de los planteos que hagan los cordobeses, los radicales cordobeses, respecto de la gestión de Schiaretti y del justicialismo en Córdoba, lo cierto es que Schiaretti es un hombre que tiene una actitud responsable, seria, constructiva, con el que hemos tenido diferencias, pero sabemos, en definitiva, que es parte de un peronismo republicano con el que se puede trabajar y se puede mejorar una gestión de gobierno.

–¿Hay posibilidades de ruptura en el espacio previo a las elecciones? Porque

ayer Morales, luego de esta mesa de diálogo que estuvo bastante caliente, alertó sobre la posibilidad de una ruptura. ¿Puede pasar, Miguel?

Yo creo que no. Pero en ese sentido tenemos todos que asumir la responsabilidad que tenemos en este momento. A mí me da la impresión de que hay un sector de JxC, concretamente Patricia Bullrich acompañada por Mauricio Macri, que en definitiva está condicionando todo el desarrollo de JxC en función de un posicionamiento interno que beneficie a Patricia. Me parece, sinceramente, que así no hay que actuar.

Yo creo que no se trata de intentar ganar una elección, en este caso las PASO, y poner en función de eso toda la demás estrategia del espacio. Porque después hay que gobernar. Y la verdad es que hay que gobernar un país que está en una situación complicada y además nosotros tenemos que asumir también, y sería bueno que lo asumiera el propio Macri, que desde el 2015 al 2019 no nos fue bien en el gobierno. Si nos hubiera ido bien en el gobierno, nos hubiéramos quedado en el gobierno. La verdad es que en el 2019 perdimos las elecciones porque no habíamos hecho las cosas lo suficientemente bien o lo que la gente hubiera imaginado que teníamos que hacer. Es cierto que después vino este gobierno que fue peor, sobre todo desde el punto de vista económico. Y es cierto que del 2015 al 2019 se hicieron esfuerzos para resolver problemas. Pero también es cierto que hay que saber que del 2023 en adelante vamos a necesitar un gobierno en el que haya una participación importante de distintos sectores, que sea una contribución a resolver los problemas.

–En los próximos días se llevará a cabo la Convención Nacional del radicalismo. ¿Cómo se preparan?

La Convención Nacional del radicalismo va a ser sin duda un respaldo a lo que viene realizando el Comité Nacional, lo que se viene haciendo desde la conducción partidaria, lo que viene haciendo Gerardo Morales, porque obviamente todos los radicales queremos posicionar de la mejor manera posible al radicalismo dentro de JxC. Así que estamos trabajando en esa dirección. Y seguro que la Convención Nacional del partido va a ser en ese sentido un respaldo importante a lo actuado por Gerardo Morales hasta acá. Y bueno, más allá de algunas situaciones puntuales que seguramente se van a plantear, es muy posible que, si todavía estamos en esta discusión de la incorporación de Schiaretti y los delegados de Córdoba, hagan un planteo al respecto. Pero más allá de cuestiones puntuales, en términos generales seguro que esa convención va a terminar siendo un respaldo a lo actuado por Gerardo Morales a lo largo de todo este tiempo.