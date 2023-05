Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230518 Miguel Bazze

–¿Cómo se está posicionando el centenario partido dentro de la coalición Juntos por el Cambio (JxC) pensando ya en las próximas elecciones?

Bien. O por lo menos estamos trabajando para posicionarlo bien, para posicionarlo lo mejor posible. Nosotros creemos que el radicalismo es un partido importante, que a lo largo de la historia en la Argentina ha hecho cosas importantes, y que, frente a una situación tan compleja como la que hoy vive el país, necesariamente tiene que tener una propuesta propia para el país, desde el punto de vista programático y desde el punto de vista de las candidaturas. Por eso estamos trabajando, obviamente, en el marco de JxC, pero en esa dirección: para fortalecer al partido dentro de JxC, ¿no?

–¿La necesidad es que el radicalismo sostenga una candidatura propia, como por ejemplo la de Gerardo Morales, a la presidencia?

Sí, sí, estamos trabajando decididamente en esa dirección. Creemos que Gerardo Morales es, efectivamente, un gran candidato, porque tiene mucha formación política, porque tiene una experiencia importante como legislador, como dirigente. Como legislador, por su tarea desarrollada en el Senado de la Nación; después, como dirigente, porque ha presidido el partido y hoy preside nuevamente a la UCR. Y como gobernador, en la gestión, realmente se ha destacado muchísimo. Así que es, desde nuestro punto de vista, un gran candidato a presidente. Es una oportunidad importante, me parece a mí, para los argentinos, tener un candidato de este nivel. Porque además tiene una propuesta importante, una propuesta de crecimiento, desarrollo, realmente bien estudiada, bien trabajada, que lo convierte en una alternativa realmente interesante, sí.

–Ahora, si vuelve a gobernar la coalición JxC, ¿qué cosas no debería volver a hacer?

Yo prefiero decir ¿qué cosas deberíamos hacer que no hicimos? Por ejemplo, en la gestión de 2015 a 2019 me parece que hubo un exceso de optimismo que hizo que pensáramos que, porque hubo un cambio de gobierno, iban a llover inversiones, y esa lluvia de inversiones iba a generar una situación distinta en la economía, y eso no pasó. Bueno, no nos tiene que volver a pasar ese exceso de optimismo, y hay que trabajar más en esa dirección. No es simplemente que porque cambia el gobierno van a llover las inversiones. Las inversiones son absolutamente necesarias para el crecimiento y el desarrollo en la Argentina. Y hay que apuntar, desde mi punto de vista, justamente a lograr mucha inversión y a lograr un nivel de exportación distinto, un nivel de crecimiento del comercio exterior importante. Yo creo que un país como la Argentina, con 48 millones de habitantes, no resuelve su situación de pobreza y de estancamiento o decadencia desde el punto de vista social y económico si no es a partir del ingreso, justamente, de divisas, que provienen fundamentalmente de la inversión o de la exportación.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y para eso lo que tenemos que hacer es trabajar decididamente en cuestiones muy concretas, en temas concretos que provoquen esos niveles de inversión o mayores niveles de exportación. Por ejemplo, trabajar seriamente en el tema de exportación de energía. Nosotros, a partir de Vaca Muerta, a partir de que se termine este famoso Gasoducto Néstor Kirchner que se está haciendo ahora, que debió haberse terminado hace mucho tiempo (primero debió haberse terminado en el gobierno anterior del kirchnerismo, y después debió haberse terminado en el gobierno de Macri) y no se terminó, y eso hizo que perdiéramos muchos miles de millones de dólares los argentinos importando gas, cuando en realidad, no sólo que podríamos haber abastecido a la Argentina, sino que además podríamos haber exportado gas al mundo. Bueno, esto es justamente uno de los temas que podríamos resolver rápidamente. Vamos a estar en condiciones, porque por suerte, dada la crisis que se produjo, se avanzó en la construcción del gasoducto en este tiempo y ahora, en los próximos meses, esperamos que efectivamente se termine y se ponga en marcha. Pero además se le puede vender gas a Chile, hay que terminar los gasoductos del Norte porque Bolivia, que es un gran proveedor de gas para Brasil, por ejemplo, tiene un declive importante en su producción de gas, porque obviamente los pozos se agotan, y entonces Argentina también puede venderle gas a Brasil. Nosotros podemos vender además muchísimos minerales. Estamos en menos del 10% de la venta que tiene Chile. Es decir, Chile exporta por 40.000 millones de dólares y nosotros por casi 4000 millones de dólares, cuando en realidad podríamos tener una situación mucho más parecida. Podemos exportar más productos vinculados con la economía del conocimiento, en la medida en que realmente facilitemos este trabajo. Como ustedes saben, hay cientos de miles de jóvenes en la Argentina que trabajan generando software y que lo venden al exterior. Y en la medida en que facilitemos este tipo de cuestiones, rápidamente también podemos lograr que eso crezca. Y además podemos lograr mejores condiciones para las empresas, que, como ustedes también sabrán seguramente, se van de la Argentina y se radican en Uruguay. Pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, yo conozco varias de la ciudad de La Plata que se han ido de la ciudad de La Plata y se han radicado en Uruguay, cuando, en realidad, eso no tiene por qué pasar, al contrario, y siguen absolutamente vinculadas con la Argentina y, en este caso, con la ciudad de La Plata, pero sin embargo están instaladas en Uruguay.

Me parece que éstas son cuestiones que rápidamente tienden a fortalecer un proceso de crecimiento económico que es impostergable. Pero para esto tenemos que tener un candidato que asuma, como por ejemplo en el caso de Gerardo Morales, que lo asumió en Jujuy y que puso en marcha, por ejemplo, el tema de la energía solar, que puso en marcha el tema de la producción de cannabis medicinal, que también es una oportunidad. En Jujuy, por ejemplo, Morales puso en marcha un crecimiento espectacular del tema del turismo. Y la verdad que en la Argentina también podemos vender muchísimo más turismo al exterior. Si lo hizo Jujuy, lo pueden hacer todas las provincias argentinas. Así que podemos, con toda seguridad, lograr un mayor nivel de ingreso de divisas, que tanto necesitamos en la Argentina, a partir de estas cosas.