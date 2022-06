La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, formó parte del anuncio del presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía Martín Guzmán, del proyecto de Ley de Renta Inesperada.

En torno a esto, la funcionaria señaló que se trata de “una iniciativa que apunta a fortalecer el crecimiento equitativo y con justicia social de la Argentina, en un contexto internacional adverso”.

En este sentido, el jefe de Estado le envió un fuerte mensaje al Congreso Nacional para que debata y apruebe la norma que busca cobrarle un impuesto de única vez a las empresas que hayan ganado más de mil millones de pesos.

“Siento que tenemos la obligación de dar este debate y el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. No es una obligación del Frente de Todos. Es una obligación de todos los diputados y senadores. Necesitamos que en una situación tan ingrata, que no sabemos cuándo va a terminar, unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías”, señaló Fernández.