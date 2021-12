El supermartes es la sesión extraordinaria que tendrá lugar en la Legislatura bonaerense el próximo martes 28, con el objetivo de tratar el proyecto de Presupuesto 2022, así como también la Ley Impositiva y la reforma de la Ley de Ministerios que habilitará la creación de nuevas carteras anunciadas por el gobernador Axel Kicillof.

"Antes de sentarnos a sesionar vamos a tener que discutir un montón de cuestiones”, dijo el senador por la cuarta sección, Agustín Máspoli, en declaraciones a un medio. “Entre otras cosas”, señaló, “no ha venido incluido en el Presupuesto el Fondo de Infraestructura Municipal, una herramienta muy beneficiosa porque es la obra pública que directamente deciden y ejecutan los intendentes de todos los colores políticos”.

Otro de los temas a afinar, indicó el legislador, es el Coeficiente Único de Distribución: “Ese coeficiente no ha sido publicado hasta la fecha. No podemos aprobar el Presupuesto sin ese coeficiente publicado. Nos han dicho que iba a ser publicado el jueves pero no sucedió", detalló Máspoli sobre ese eje que viene siendo un tema recurrente en las reuniones entre legisladores, intendentes y representantes del Ejecutivo provincial.

“La realidad es que vemos que se trata de un Presupuesto donde lo único que hacen es compararse todo el tiempo con el Gobierno de (María Eugenia) Vidal y nos llama la atención porque no vemos los logros de esta gestión después de dos años”, criticó el senador respecto al proyecto de la ley de leyes que se tratará en la próxima sesión.

“Tampoco podemos ver el Ejecutado 2021, algo fundamental para poder analizar el Presupuesto 2022”, señaló. “Solo está cargado el primer trimestre de 2021 cuando en la página oficial deberían estar cargados tres trimestres y nos llama la atención principalmente porque vemos que la ejecución del Presupuesto no ha sido la adecuada o es lo que imaginamos. Si tuviéramos la información, pudiéramos sacarnos las dudas", expresó