El economista y escritor Martín Tetaz formalizará hoy la aceptación de su candidatura como segundo diputado Nacional acompañando a María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio se realizará en un encuentro con la prensa que compartirá con el senador Martín Lousteau y la Presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta.

"El radicalismo de la Ciudad mostrará el aporte que hace a Juntos por el Cambio para lograr la mejor lista de candidatos en estas elecciones parlamentarias", señalaron fuentes de la UCR. Al ser consultada sobre la posibilidad de que Tetaz sea el número dos de la lista de Juntos por el Cambio, Vidal respondió: "Es una persona muy valiosa, que me encantaría que fuera parte de Juntos por el Cambio, pero es una decisión que le corresponde a él y nos la comunicara cuando corresponda".

Además, Tetaz contó cómo Lousteau le ofreció ser candidato: "Me contó el fervor que había dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Manes en la provincia de Buenos Aires, y replicarlo en la Ciudad.

Me invitó a participar. No me dijo en ese momento en qué lugar". "Soy orgullosamente afiliado al radicalismo desde los 18 años", contó. BAC/KDV NA