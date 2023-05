Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230516 Martín Tetaz

–Ha anunciado que está dispuesto a presentarse en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para competirle a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde viene esta intención? ¿Qué lo motiva?

La necesidad de que Juntos por el Cambio (JxC) gane en la provincia de Buenos Aires par gobernar la Argentina. Realmente, cuando uno mira a lo largo de la historia los episodios en los cuales un gobierno no peronista tuvo la responsabilidad de conducir los destinos del país sin la provincia de Buenos Aires, las noticias no fueron buenas. Los últimos dos años de (Raúl) Alfonsín, sin la provincia de Buenos Aires, fueron muy difíciles; el gobierno de Fernando de la Rúa, incluso, fue muy difícil por no tener la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado, cuando uno mira, por ejemplo, la posibilidad de Mauricio Macri de terminar su mandato, también en una circunstancia muy difícil, obviamente eso tuvo que ver con que gobernaba también la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros necesitamos gobernar la provincia de Buenos Aires para poder conducir los destinos del país en primer lugar.

Y en segundo lugar, porque cuando uno mira la provincia no hay ni un indicador bueno de gestión. Entonces, nosotros necesitamos que JxC gane en la provincia de Buenos Aires para mejorarle la vida a la gente.

Luego, para contestar tu pregunta inicial y no esquivarla, veremos quiénes son los mejores para esas postulaciones, a los efectos de tratar de ganarle a Kicillof, ¿no? Luego tenemos que armar el mejor equipo. Pero eso recién se va a definir más cerca de la elección.

MIRÁ TAMBIÉN Con eje en reparaciones y derechos políticos, sesionó por primera vez un Pärlamento de Diversidades

–¿Qué balance hace de estos tres años y medio de la gestión de Axel Kicillof en la Provincia?

Mirá, no hay un solo número que le dé bien. Y es el gobernador que, paradójicamente, tuvo más plata en la historia de la provincia de Buenos Aires. Porque uno a veces lo compara y dice: “Bueno, pero la gestión de (Daniel) Scioli también fue mala”. Pero a Scioli lo ahogaban financieramente por la disputa que tenía con Cristina (Fernández de Kirchner), de manera sistemática. Kicillof recibió todo el Fondo del Conurbano que Marí­a Eugenia Vidal había recuperado, más el ajuste fiscal que María Eugenia había hecho en la Provincia, más los fondos de la Policía que el propio Alberto Fernández le dio ni bien asumió. Y con todo ese dinero, a pesar de tener récord de dinero, no hay un indicador bueno. Incluso se ha derrumbado en áreas muy sensibles, como por ejemplo el caso de salud. Uno de los temas que más circuló la semana pasada fue el casi cierre, en la práctica, del Hospital de Niños de La Plata, que es una institución emblemática, de un prestigio increíble, y que se está quedando sin médicos.

–También ha manifestado que tiene la intención, o al menos el deseo, de reformar la Constitución bonaerense a fin de que exista el ballotage en las elecciones a gobernador. ¿Por qué motivo?

Y, porque si no, la sociedad no puede expresar sus preferencias como corresponde, ¿no? Esta posibilidad que tendría en la práctica un gobernador de ser reelecto a pesar de haber tenido una muy mala gestión, con 30, 35% de los votos, porque está fragmentada la oposición, bueno, obviamente no es lo que satisface a la población, ¿no? Si más del 60% de la gente tiene una mala imagen de la gestión del gobernador, probablemente si el gobernador se enfrentara mano a mano con un opositor, seguramente la sociedad elegiría cambiar. El ballotage es la herramienta que permite eso.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En este sentido, también lo consulto sobre uno de los temas que han circulado en las últimas horas: la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires. ¿Le parece que Kicillof vaya a tomar esta decisión de dividirse de la Nación?

Bueno, primero, la decisión de desdoblar, que ya hemos visto en muchas provincias del interior, es un signo de debilidad política de gobiernos locales que no quieren quedar atados a la gestión nacional. Se quieren desentender, aun cuando fueron ellos los que impulsaron, empujaron y apoyaron la candidatura de Alberto Fernández. Ahora nadie se quiere hacer cargo, nadie quiere salir en la foto con Alberto. Y eso, obviamente, está claro en la intención de desdoblar. Ahora, a mí me parece una buena noticia el desdoblamiento, porque permite que en la provincia de Buenos Aires se discutan en profundidad los problemas de la provincia y que no quede, como siempre, la discusión de la provincia escondida o eclipsada por la discusión nacional. Así que me parece una buena noticia el desdoblamiento.

–Sin embargo, a los oficialismos provinciales no les ha ido mal. Al contario, les ha ido bien en las elecciones con esta decisión de desdoblar.

Les ha ido peor de lo que les había ido en 2019. El domingo, por ejemplo, hubo elecciones en La Pampa y el peronismo sacó casi la menor ventaja del ’83 para acá. terminó a cinco puntos la elección. Entonces, yo creo que, aun desdoblando la elección, algo de responsabilidad por la debacle general la sociedad les va a facturar.

Dicho eso, desdoblar te permite poner en foco, como decíamos recién, más en la gestión local. Las gestiones locales pueden haber sido mejores que la gestión nacional. El gran problema de la gestión nacional, que es el problema de la inflación, por ahí no se lo facturan a un gobernador, ¿no? Entonces un gobernador, separando la elección, se puede sacar el problema de la inflación de encima y no discutir la inflación durante la campaña.

Una cosa parecida, salvo en las provincias grandes, pasa con la seguridad. La seguridad es un tema de agenda en una elección nacional, sin ningún lugar a dudas. Ahora, en una elección de la provincia de La Pampa, o de Santa Cruz o Tierra del Fuego, por ahí no.

–Por último, y teniendo en cuenta su experiencia como economista, ¿qué balance puede hacer de la batería de medidas de Sergio Massa para intentar combatir la inflación, por ejemplo, la baja de la tasa de interés del programa Ahora 12 que se anunció recientemente?

Mirá, a mí me preocupa mucho, porque yo no veo ningún plan del gobierno. Claramente no hay ninguna medida antiinflacionaria. Lo único antiinflacionario que hay de todo el paquete es subir un poco la tasa de interés, que es una medida que corre de atrás. Ya, incluso, la suba se está quedando corta con la inflación del último mes que conocemos. La tasa de interés nueva, de 8%, está por atrás del 8,4 que fue la inflación. Entonces, ni siquiera cubre el último dato de inflación, viene corriendo de atrás.

Y además, la política de frenar la inflación con la tasa de interés te funciona cuando la inflación es de 20, 25, 30, no cuando la inflación es de 140, ¿no? Porque si no ¿dónde tenés que poner la tasa para frenarla? La tenés que poner en 200.

No, no, la verdad que lo veo muy desorientado al gobierno y a puro manotazo de ahogado para tratar de llegar.