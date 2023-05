Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230517 Maricel Etchecoin

–Los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) le reclamaron a Axel Kicillof que convoque a las elecciones generales y termine con la especulación. ¿Qué cree que se esconde detrás de esta dilación?

Es oportunismo y especulación. Nos tienen a los bonaerenses como rehenes de una estrategia electoral del oficialismo, sin poder contar con la certeza de cuándo vamos a elegir nuestro candidato a gobernador, nuestro intendente, concejales, consejeros escolares, legisladores. Te diría que ante el desconcierto que tienen en el escenario nacional, la falta de plan económico, una inflación que no están pudiendo controlar, de lo que se agarran es de la especulación electoral. Desde que existen las PASO, en 2009 (a propuesta de Néstor Kirchner, hay que decir), la Provincia de Buenos Aires, cuando se convoca su calendario electoral, dándoles previsibilidad no sólo a los partidos políticos sino a la ciudadanía, lo ha hecho convocando con fecha de paso y con fecha de elección general. Nunca ha dejado en zozobra a la gente sin saber cuándo va a votar.

–¿Cree que un posible desdoblamiento de las elecciones puede favorecer a JxC en las urnas?

Nosotros no podemos analizar desde ese lugar. JxC tiene que tener su mejor propuesta de cara a la gente, hablándole a la gente, los problemas que tenemos que resolver, la seguridad, cómo tenemos una mejor educación, cómo nuestra provincia está inserta en una provincia desarrollada, cómo podemos ver el sistema de salud, mejorarlo. Un montón de cosas que hoy están ausentes. Nuestra propuesta tiene que estar con esa fortaleza, más allá de cuál sea el escenario electoral, la trampa que quiere hacer el gobierno.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Cómo interpreta la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de volver a anunciar que no participará en la contienda electoral?

Es una posición política de ella. Chocolate por la noticia. Eso lo ha dicho en varias oportunidades. Al menos, no cambia el escenario. Lo que sí creo es que no se puede minimizar. En todo caso, no será candidata por el fracaso que implicó la última fórmula presidencial, ¿no?, Alberto y ella. Los problemas que tenemos hoy son por cómo no han podido gobernar, al no tener un gobierno consolidado, y lo único que nos están dejando es un desmanejo económico y una inflación con muchos problemas a los argentinos.

–¿Fracasó, desde su punto de vista, el gobierno nacional?

El gobierno de Cristina fracasó, sí.

–En cuanto a la falta de trabajo, a los precios que aumentan todos los días, esto repercute, me imagino, y usted lo debe ver en los distintos distritos de la provincia que recorre.

Sí, totalmente. Es la preocupación cotidiana de todos los bonaerenses cómo se llega a fin de mes, cómo van cambiando los precios, la seguridad para volver de tu laburo. Bueno, problemas cotidianos que tienen los bonaerenses y que la política, por el momento, parece ser que le habla a Marte, ¿no?, a la estratosfera. Acá lo que hay que tener claro es poder brindarles a los bonaerenses una alternativa fuerte, real, consolidada, y JxC está a la altura como para poder llevarlo adelante.