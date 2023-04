Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230404 María Eugenia Brizzi

–Un nuevo crimen sacudió a la comunidad: el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, en La Matanza. Hubo un repudio generalizado, principalmente desde las fuerzas de la oposición, que también reclamaron mayores medidas de seguridad en el conurbano bonaerense. Usted recorre esta zona de manera continua. ¿Cómo está la situación hoy en materia de seguridad?

Primero, nosotros repudiamos cualquier hecho de violencia. No corresponde. Creo que la situación, lamentablemente, se les fue de las manos a quienes estaban presentes ahí, por una cuestión de impotencia. Yo vivo en Morón, en Palomar, que está a veinte, treinta cuadras de Ramos (Mejía), donde empieza La Matanza. Como vecina, te cuento que es imposible. El conurbano está cada vez más dejado a la buena de Dios. Parecen zonas liberadas. Ya normalizamos el miedo, normalizamos el temor a salir a la calle. Y ayer quedó claro que el reclamo que tenían los choferes es el de dejar de tener miedo a las tres de la mañana, cuando salen a trabajar, a llevar el mango a su casa; dejar de tener miedo de no volver, que es lo que le pasó a Daniel. Mi solidaridad es con la familia. Un hombre que estaba a punto de jubilarse. Yo escuchaba a la mujer que decía que querían viajar, que querían comprarse su casa, que tenían un montón de sueños que hoy están frustrados y una familia se quedó sin padre. Entonces es lógico que muchos de los choferes estén entre asustados e indignados. Lamentablemente terminó en una situación que no se puede convalidar, porque la violencia no lleva a ningún lado, pero que por otro lado uno entiende, ¿no? Ellos, como bien dijeron, sintieron que el ministro les tomó el pelo. Y un poco acostumbrados, como nos tiene Berni, a todo lo mediático, y después recorriendo un montón de medios, la verdad es que sintieron eso y uno lo comprende. No avalo la violencia, pero comprendo la impotencia que les generó.

–¿Considera que lo que sucedió con Berni fue de alguna manera el fracaso total de su política al frente del Ministerio de Seguridad?

Mirá, el último año Berni estuvo desaparecido. No apareció en ningún lado. Recién volvió a aparecer con todo lo que pasó en Rosario, diciendo que él en quince días lo resolvía. Ahora, el narcotráfico y la inseguridad en la provincia crecen todos los días. Por más que el gobernador, en el inicio de sesiones, haya dicho que descendió, los vecinos que vivimos en la provincia sabemos que esto no es así. Al ministro le encanta hacer shows mediáticos, salir en la tele. Lo que pasó, de vuelta, condenando la violencia, la verdad es que no puede bajar como lo hizo, con helicóptero, en medio de la General Paz, sin haber acordado un procedimiento con tanto Infantería como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires e incluso la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No, la verdad que es una falta de respeto. Y así lo sintieron los choferes: lo sintieron como una tomada de pelo. Y es lo que termina pasando.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Durante tres años, ni la comisión de Seguridad ni la Legislatura han aprobado los informes que hemos pedido ni tampoco desde el Ministerio de Seguridad se han dado respuestas informales al respecto. Es todo una tomada de pelo. Los celulares de los presos en las cárceles, decir que la inseguridad bajó. Escuché al ministro de Transporte en un programa de radio diciendo que el 25% de los colectivos de la provincia de Buenos Aires tienen cámaras, pero que esas cámaras no transmiten. Con lo cual ¿para qué es una cámara? Es un artefacto que está ahí de decoración. ¡Y lo dicen sin ningún problema! Bueno, esto ¿qué generó? El fracaso de esa gestión de gobierno, que nos quieren decir que hacen cosas, nos declaran, es todo declamativo, pero en la gestión, en el territorio, no hacen nada. Y la gente se cansó.

–¿Y cuáles considera que deberían ser las políticas básicas, urgentes, que deberían tomar desde el Ministerio de Seguridad para tratar de paliar esta situación?

Mirá, yo creo que la política de seguridad tiene que ser una política de Estado. Tanto en la Provincia, con el exministro (Cristian) Ritondo, como acá, cuando estuvimos gobernando nosotros, los índices habían bajado. Yo vivo a diez cuadras de algo que se denomina barrio vulnerable, villa de emergencia, un lugar que yo quiero mucho, donde hay un 98% de gente buena y hay gente que vive de la delincuencia. Cuando se puso un sistema de seguridad de la Policía nacional, cambió la vida de los vecinos, porque les dio seguridad a los vecinos. Entonces, lo que tiene que haber es una política de Estado, donde, por ejemplo, las cámaras de seguridad que están en la calle estén conectadas con los centros de monitoreo, donde el policía que trabaja bien sea premiado y el policía que trabaja mal sea desafectado. Éste es el tema. Tiene que haber una bajada de línea desde el gobierno provincial de que hacer las cosas bien es bueno y hacer las cosas mal es malo.

En el municipio, este mes estamos cumpliendo un año de que salió el folleto de que en Morón, si querés consumir, consumas de a poquito. Bueno, no. El narcotráfico y la droga no es una salida, no es una opción. Está generando estragos enormes en la sociedad. Lo vemos muchísimo en Rosario, que es la expresión máxima. Pero no es por ahí, ¿entendés? Tiene que haber una política que tenga una real gana de resolver el tema de seguridad. Tiene que ser una política de Estado. Cámaras, cámaras, policías premiados, policías que estén sumariados, las cúpulas policiales corruptas tienen que ser corridas. Obviamente que hay un tema que tiene que ver con la Justicia también. Los presos en las cárceles no pueden tener celulares ni estar haciendo TikTok. Digo, hay un sinnúmero de medidas que se pueden hacer y que no implican impacto presupuestario. Esto es lo más importante. No estamos pidiendo que pongan más plata. Lo que estamos diciendo es que, con los recursos que tienen, sean eficientes.