El neurólogo Facundo Manes, precandidato radical en las próximas elecciones legislativas por Juntos en Buenos Aires, aseguró que no competirá en las PASO contra el macrista Diego Santilli, sino que la "interna" será "con la decadencia argentina".

De cara a los comicios del 12 de septiembre, el neurocientífico enfatizó que "la grieta embrutece" y consideró que el "el desafío en esta campaña es ayudar a los más vulnerables a vivir mejor".

Consultado sobre la interna de Juntos en territorio bonaerense, respondió: "No voy a competir con el PRO, voy a competir con la decadencia argentina para sacar a los chicos de la angustia que tienen". "Mi interna es con la decadencia argentina, no con una persona", enfatizó Manes, y lanzó una convocatoria para que se sumen a esa propuesta "peronistas, socialistas, liberales".

Analizó que "el radicalismo se paró porque quiere liderar una coalición grande del centro popular", y sostuvo que "la involución crónica de la Argentina no se va a solucionar desde un sector"

"Espero que el radicalismo convoque a todos por la modernidad y el progreso", enfatizó Manes, quien el próximo sábado 24 a las 24 horas quedará oficializado como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical (UCR).

Al analizar el momento que vive la Argentina, el precandidato señaló: "Esto es un tsunami, un país frágil, pobre como el nuestro, con una pandemia, no lo va a resolver ningún sector mezquino, lo va a resolver toda la sociedad". "Somos argentinos, tenemos una cultura, dolores y heroísmos en común", indicó Manes, que decidió participar de las elecciones para "aportar a ese objetivo colectivo para dejar esa decadencia crónica". "Me metí a ayudar a mi gente, yo pertenezco a la Argentina. Hay dolor, sufrimiento, una crisis multidimensional", dijo el neurocientífico en declaraciones televisivas, y expresó: "No siento que pierdo, siento que tengo el privilegio de colaborar con mis ideas y mi visión de la Argentina". Comentó, además, que "hace dos meses no iba a ser candidato" porque "no lo tenía pensado", pero destacó que "siempre" estuvo "preocupado por el país" y se lo pidieron "todos los máximos dirigentes del radicalismo y me dijeron que querían que sea candidato". "Desde ese momento mi celular explotó, me decían ‘metete’ y recibí el apoyo de mi familia a pesar que antes me decían que no me meta. Ahora mi mamá me dijo ‘por favor, hijo, metete’", agregó. LC/MG/OM NA