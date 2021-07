El precandidato radical en la Provincia de Buenos Aires Facundo Manes comenzará hoy sus caminatas por el territorio bonaerense con el fin de captar votos de cara a la interna con Diego Santilli, el elegido por Horacio Rodríguez Larreta para combatir en el distrito más poblado del país.

La primera recorrida de Manes será en Salto, su ciudad natal, cuya población oscila entre los 35 mil habitantes, y será el comienzo de una agenda apretada de cara a las PASO del 12 de septiembre.

El viernes seguirá su recorrido en Junín, ciudad que gobierna el PRO a través de Pablo Petrecca y luego visitará la el partido de Chacabuco, donde compartirá la escena con el intendente radical Víctor Aiola.

En tanto, para el sábado el neurocientífico tiene previsto visitar la ciudad de Mar del Plata, gobernada por Guillermo Montenegro, uno de los intendentes de más peso dentro de Juntos por el Cambio. Mar del Plata es cabecera del partido de General Pueyrredón, que forma parte de la quinta sección electoral, donde votarán cerca de 1,8 millones de personas y se elegirán 11 diputados y 5 senadores provinciales.

"Estamos frente a la crisis más importante de la historia argentina. La solución es una revolución educativa, científica y tecnológica, porque Argentina no produce lo suficiente en valor agregado para dar bienestar", indicó el neurocientífico en declaraciones radiales. Asimismo, Manes aseguró que "hoy el país es un Titanic que se hunde". "Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al Gobierno de (Macri) Macri ni de (María Eugenia) Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo", aseguró. BAC/MG/PT NA