El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró hoy que el ex presidente Mauricio Macri "no resta, suma" con su participación en la campaña electoral de Juntos por el Cambio. El mandatario de la Ciudad aseguró que "siempre" estuvo previsto que el ex jefe de Estado "iba a hacer campaña".

"No lo hizo antes porque estuvo de viaje y una semana de cuarentena: apenas terminó la cuarentena, estuvo con (los precandidatos a diputados nacionales) María Eugenia (Vidal), con Diego (Santilli)", agregó.

En declaraciones radiales, el referente del PRO fue consultado sobre si no consideraba que la presencia de Macri perjudicaba a los postulantes: "¿Cómo va a restar? Suma".

"Es parte de Juntos por el Cambio, miembro de la mesa y participa de la campaña como participamos todos: yo, (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich, (el titular de la UCR, Alfredo) Cornejo", destacó.

Respecto a las elecciones legislativas de este año, Rodríguez Larreta remarcó que el objetivo es triunfar para "frenar iniciativas que avanzan contra la institucionalidad, como se vino haciendo como lo del procurador y la reforma judicial".

"Hemos mantenido la unidad de la oposición. Por primera vez desde el 83 hemos logrado mantener a la oposición unida con el kirchnerismo en el Gobierno. Es muy importante el voto ahora para consolidar esa presencia en el Congreso. Los únicos que podemos frenarlos, por la cantidad de diputados que tenemos, somos los de Juntos", señaló.

Al ser consultado sobre el escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, el jefe de Gobierno porteño afirmó que "es muy grave lo que sucedió. No hay ninguna duda. La gente está indignada".

"El impacto electoral lo veremos en las urnas. La Justicia tiene que avanzar y está bueno que avance, pero el mejor juicio lo tenemos dentro de dos semanas y ahí es donde la gente puede expresarse respecto a la bronca que le generó esta situación", planteó. Finalmente, Rodríguez Larreta evitó confirmar si buscará la Presidencia en 2023: "Faltan dos años. Falta una vida para 2023". PT NA