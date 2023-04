Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230331 Lucho Bugallo

–El INDEC dio a conocer que la pobreza subió al 39,2% en el segundo semestre del año pasado y que el 54% de los menores de 14 años es pobre. ¿Qué análisis puede hacer de estos números y cómo impactan en la provincia de Buenos Aires?

La verdad que esto es tristísimo. Estar hablando de que la mitad de los argentinos... porque hablar de 39, 40% estamos hablando de la mitad, acá estamos hablando de un promedio, y en un promedio, por supuesto, hay localidades, regiones o provincias donde el índice es menor que esto y hay otras provincias, sectores o distritos del conurbano, como en el caso de nuestra provincia de Buenos Aires, donde el promedio de pobres es mayor, y la verdad que esto es inaceptable. En sólo seis meses el gobierno kirchnerista de Alberto, de Massa y de Cristina fabricó 1.300.000 pobres. Están fabricando más o menos 7000 pobres por día. Y cuando uno esto lo sintetiza en una cifra, se vuelve muy frío, muy intangible, pero acá tenemos que pensar en personas, en familias, en gente que está laburando y no llega a fin de mes, en la preocupación que le genera a una madre no poder servir los platos de comida a la mesa, en que los chicos le piden plata porque quieren comprarse zapatillas, se tienen que comprar útiles, lo que sea, y no les alcanza la plata. En poder abrir la heladera y encontrarse solamente agua o un sachet de leche y nada más que eso. Esto no solamente es no poder comprar alimentos, sino la preocupación, el estrés que te genera, los años de vida que te genera esto, y todas las cuestiones que tienen que ver asociadas con la pobreza, la indigencia.

La verdad que este gobierno, que se autopercibe como el gobierno de los más humildes, como el gobierno de las clases bajas y demás, lo único que está haciendo es multiplicarlos. Y en realidad nos convierten a todos en pobres. Porque la persona que más ingresos tiene en Argentina, comparada con unos años atrás, está mucho más pobre: su poder adquisitivo decayó. En un país donde tenemos un potencial impresionante, donde tenemos la capacidad de generar alimentos para diez Argentinas, que haya la mitad de los argentinos que estén pasando hambre la verdad que es inaceptable.

–¿Y cómo impactan estos números de la pobreza en el interior de la provincia?

Es como te decía recién. Este promedio, seguramente, si te vas a la Capital Federal o la zona norte de la provincia, la pobreza es menor, pero te vas al conurbano, al tercer cordón, a la tercera sección, te vas a La Matanza y la pobreza llega al 70%. Y esto es políticas durante años que lo que han generado es destruir al sector privado, que es el que genera riqueza. Porque la única manera de salir de la pobreza es mediante el trabajo. Y el trabajo lo generan las empresas privadas. El privado invierte siempre y cuando haya un contexto favorable macroeconómico, de políticas claras, de largo plazo, de previsibilidad. Entonces, este gobierno ¿qué? Alberto asumió diciendo “No creo en los planes”. Está a la vista. Llevamos tres años y medio y no hay ningún tipo de plan de absolutamente nada, en un contexto donde tuvimos una sequía histórica, pero lo que termina desnudando esto es un sistema económico, una matriz productiva que depende 100% del campo. Desde que llegó el kirchnerismo al campo le chorearon del bolsillo de los productores más de 200.000 millones de dólares. Es el 50% de la actual deuda externa.

200.000 millones de dólares. ¿Mejoró la calidad de vida de los argentinos con el dinero que les chorearon a los productores agropecuarios? ¿Tenemos mejor infraestructura? ¿Tenemos mejor educación, mejor salud? ¿Tenemos menos pobres? No, todo lo contrario. Tenemos un 100% de inflación. Tenemos el 50% de los argentinos pobres. Tenemos un campo empobrecido. La verdad que en este contexto, los productores se la podrían haber bancado solitos en un contexto de sequía, como pasa en cualquier parte del mundo, pero no, hoy estamos perdiendo productores porque después de años de saqueo, de gobiernos que han metido la mano, que no les han generado condiciones para que puedan invertir en equipos de riego, en infraestructura, generar que los productores puedan tener una espalda para hacer frente a las inclemencias del tiempo, y hoy estamos todos empobrecidos, desde los sectores productivos hasta los sectores medios y los sectores bajos. Hoy no hay nadie en Argentina, excepto algunos que cobran jubilaciones de privilegio multimillonarias, o algunos que han choreado del Estado, el resto, el que labura, el que invierte, el sector privado, la está pasando pésimo. Y está esperando que llegue el 10 de diciembre para que estos tipos se vayan y terminar con esta decadencia, con este modelo de empobrecimiento.

–En este contexto, ¿cómo se prepara en términos electorales la Coalición Cívica, que el próximo 22 de abril tendrá su congreso partidario en la ciudad de Bragado? ¿Ya han comenzado a pulir, a nivel provincial y nacional, la estrategia para las próximas elecciones?

Nuestro primer objetivo está puesto en que Juntos por el Cambio (JxC) esté fortalecido y se presente a las próximas elecciones con propuestas concretas de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer. No estamos en un contexto donde podemos venir a prometer espejitos de colores, donde no podemos defraudar a una ciudadanía que está harta de la clase política, que ya no le cree absolutamente a nadie. Entonces, no es como se dice cuando asume un nuevo gobierno, que tenés cien días. Acá esos cien días no existen. La luna de miel dura lo que dura la noche de bodas. O sea, va a durar 24 horas. Esos cien días se van a achicar. Entonces, no podemos defraudar. Tenemos que decir en concreto qué hacemos el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Y más allá, después de quién sea la persona que termine encabezando, que termine ganando las PASO en Nación y en Provincia, digamos, eso, por supuesto, es una discusión que a todos nos interesa, pero en concreto es: la persona que asume ¿cuál va a ser la política que va a aplicar en materia económica, en materia educativa, en materia de salud? ¿Vamos a hacer una reforma impositiva o no? ¿Vamos a hacer una reforma laboral, sí o no? ¿Cómo la vamos a hacer?

Tenemos que ser claros. No tenemos que prometer espejitos de colores, vuelvo a decir. Tenemos que tener políticas claras. ¿Cómo vamos a salir de este nivel de pobreza y decadencia? ¿Cómo vamos a solucionar la inflación? Y a eso está abocada hoy la Coalición Cívica. Primero, a fortalecer JxC, a que las internas no terminen siendo quién tiene más huevos o quién es más dialoguista, sino cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante. Incluso por eso es que Lilita está decidida a presentarse también en una interna como candidata a presidente, porque ella quiere enriquecer el debate interno de JxC. Que seamos serios de cara a la sociedad y que digamos, vuelvo a repetir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué tiempo lo queremos hacer. Ese es hoy nuestro primer objetivo y quien esté más alineado con estas políticas, con esta visión, hacia dónde queremos ir, estaremos trabajando en conjunto. Después, los nombres para nosotros son secundarios.