20221223 Lucía Iañez

–Diputada, no puedo dejar de consultarla por un hecho que tomó relevancia en la agenda en las últimas horas, y es la decisión de la Corte Suprema de fallar a favor de la ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación. ¿Cuál es su mirada sobre este tema?

Es un fallo que es realmente un fallo vergonzoso, un fallo que vuelve a poner en discusión una cuestión histórica en la Argentina, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires como capital de la Nación o todo el país. Es una discusión que está en vigencia desde 1810, y me parece que es un fallo que nos atrasa 200 años. Es un fallo que vuelve a poner como prioridad a la Capital, esta vez, creemos nosotros, con un fin meramente partidario. Es un fallo que trata de beneficiar a Horacio Rodrí­guez Larreta, que trata de beneficiar a Cambiemos, que son quienes pusieron a estos jueces de la Corte por decreto. Y que perjudica a las otras 23 provincias, que hoy estamos en alerta. Hay un alerta del federalismo, un alerta de los gobernadores, pero también tenemos que trabajar para hacerlo un alerta de la ciudadanía, porque este fallo lo único que hace es perjudicar las provincias que más lo necesitan.

No hay duda de que cualquiera que haya visitado la Capital Federal, o que conozca la Capital Federal, que conozca algo de los números en el reparto de los recursos de los impuestos coparticipables, sabe que la Capital Federal se ve beneficiada. Que los recursos per cápita que recibe la Capital Federal son muchísimo mayores que los que recibe, en este caso, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que menos recursos recibe per cápita. Es la provincia que más produce y la que menos recursos recibe per cápita. Es decir, somos una provincia rica en producción, rica en la cantidad de recursos que generamos, y muy pobre en la administración, porque recibimos muchos menos recursos que todas las demás provincias, pero especialmente que la Capital Federal.

Me parece que el fallo muestra lo viciadas que están la Corte Suprema de Justicia y la política judicial. Porque esto que se nombra a veces, el partido judicial, tiene que ver con aquellos jueces y juezas que en realidad están haciendo política para un determinado sector. Y lamentablemente la Corte muestra ese vicio en este fallo tremendo que nos perjudica a todos y todas y que espero que se revierta, porque eso es lo que están trabajando todos los gobernadores. No sólo los del Frente de Todos: todos los gobernadores que no son la Capital Federal.

–Hablando con un intendente del FdT del interior bonaerense, me decía que para él la Corte Suprema no solamente es porteñista sino también antiperonista. De acuerdo a lo que usted señaló recién, me imagino que también piensa en estos términos.

No sé si la Corte es antiperonista. Creo que es antipopular, que es mucho peor. Creo que es una Corte que solamente está pensando en los sectores de poder que le dieron el lugar que tiene, y creo que es una Corte, como te decía, viciada. Y hay un problema muy grande en esto. Porque una democracia que no tiene Justicia es una democracia muy debilitada. Siempre digo que la falta de justicia rompe el pacto social, porque vos no tenés ningún organismo que pueda garantizarte los derechos en caso de que no se te cumplan. Y lo que estamos viendo es muy grave en términos institucionales. Yo no sé si ésta es una Corte antiperonista. Creo que es mucho peor: ésta es una Corte que ha tomado la decisión de beneficiar solamente al sector porteño de la Argentina y, entre los porteños, al sector privilegiado. Y eso es tremendo porque habla de que el poder concentrado de la Argentina, de que los grupos económicos más grandes de la Argentina, en este momento tienen de aliado a uno de los sectores más importantes de la República, que es la Corte Suprema de Justicia.

–La llevo ahora al ámbito legislativo. Me gustaría conocer su balance de este año de trabajo en la Cámara baja. ¿Fue positivo?

Mirá, fue mi primer año, con lo cual para mí es difícil hacer un marco comparativo con otros años. Yo, además, vengo de trabajar siempre en otras áreas. Yo siempre tengo la expectativa de que la Cámara funcione como un espacio de debate amplio, que nos permita avanzar sobre temas importantes para la provincia y por sobre todo, sobre temas que vinculen al acceso a los derechos de todos los sectores. Creo que hay mucho todavía por debatir y trabajar. En eso tengo la expectativa de que el 2023 sea un año en que se identifiquen los debates, que se pueda realmente encontrar en el marco del diálogo con la oposición algunas líneas comunes, que creo que las tenemos, para poder garantizarles los derechos a los bonaerenses y las bonaerenses.

Sí fue un año, por lo menos para mí, de mucho trabajo. Fue un año en el que presentamos diferentes proyectos que tenemos la expectativa de que se traten el próximo año, porque creo que hay muchos temas pendientes en la Legislatura y temas que son muy importantes para algunos sectores. Especialmente para el sector productivo, para el sector de niños, niñas y adolescentes, para el sector que tiene que ver con la mejora de los términos industriales o la economía del conocimiento en la provincia de Buenos Aires, que son temas centrales. El tema del cannabis, algunos temas que realmente nos interesan mucho porque sabemos que pueden hacer crecer a nuestra provincia y pueden permitir que la gente viva mejor