La diputada provincial de Juntos, Alejandra Lordén, se despachó en Twitter contra el gobierno: “¿Cuál es el indicador más elocuente de la gravedad de una crisis? Que más allá de lo angustiante del presente, se impone la sensación de que mañana será aún peor. En esa situación está Argentina: 4,7% de inflación en febrero, pero sabemos que este mes será aún más duro”.

En ese sentido, comentó “A esta altura pedir un plan de gobierno no tiene sentido. No lo tienen ni lo van a tener. Pero no muestran ni siquiera un poco de madurez para entender el momento, medir las declaraciones y empatizar con el sufrimiento de la sociedad”.

Desde la red social, la legisladora agregó “La desorientación total del Gobierno nos exige más unidad y orden a nosotros. No vamos a subirnos al ring a pelear con dirigentes a los que nada les importa. Vamos a seguir trabajando junto a la gente que confió en nosotros y nos pide un liderazgo fuerte para volver a gobernar”