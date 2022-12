Tras ello, comentó “La estrategia de victimización de Cristina y el kirchnerismo es previsible. No compremos el cuento de la proscripción. Buscan que mordamos el anzuelo y llevemos la discusión lejos de la condena por corrupción, que es lo que realmente importa”.

Lordén dijo que “La Justicia ya se expidió. Nosotros somos una fuerza política que respira futuro. Tenemos que ocuparnos -como lo venimos haciendo- de transmitirle a la gente nuestras propuestas para que la Argentina se desarrolle en serio, con creatividad, responsabilidad y transparencia. Demostremos que somos distintos”.

Y agregó “La impunidad no tiene cabida en democracia: ese mensaje debemos grabarnos a fuego. No importa si sos Cristina, un ministro poderoso o un empresario con conexiones. ¿Metiste la mano en lo que es de todos? A juicio público. TODOS IGUALES ANTE LA LEY”.

“Ojalá hagamos un click como sociedad, porque la condena más fuerte no sale de los tribunales, sino de nosotros mismos. No toleremos la corrupción, no banquemos al que "roba pero hace". Exijamos decencia, capacidad y compromiso a los funcionarios públicos”, comentó