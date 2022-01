El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy pidió al Gobierno "responsabilidad y patriotismo" para evitar una nueva crisis provocada por un eventual default, ante el próximo vencimiento de una parte de la deuda. "No podemos permitirnos otro default. Por el bien del país, debemos evitar una crisis de características no conocidas", pidió el legislador.

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, bajo el título "Nada en la Nación es superior a la Nación misma", el ex ministro de Economía señaló que "en los próximos días, la Argentina enfrentará importantes vencimientos de deuda". En ese sentido, manifestó su decisión de "hacer un llamado de responsabilidad y patriotismo al Gobierno de la Nación para llegar a un pronto acuerdo con los organismos multilaterales y con el club de París".

Además, consideró que la Argentina "no puede permitirse volver a caer en cesación de pagos", tras considerar que el país debe "ser confiable y creíble" y subrayar que "ése es el único camino posible". López Murphy también enfatizó: "Ante la altísima incertidumbre el desasosiego en la sociedad y la angustia, frente a un rumbo azaroso motivan esta reflexión que he querido transmitir a mis compatriotas nada en la Nación es superior a la Nación misma por irse la responsabilidad es evitar una crisis de características, no conocidas".

El dirigente liberal pidió que "por el bien de nuestra querida Argentina ojalá este reclamo encuentre oídos receptivos". El pronunciamiento del economista sobre la negociación con el Fondo se dio tras la desmentida de su alejamiento del bloque Republicanos Unidos y continúa formando parte del interbloque de Juntos Por el Cambio. A través de un comunicado, se aseguró que "esta independencia continúa siendo necesaria para honrar el voto liberal de casi 200 mil electores que confiaron en `Republicanos Unidos´ como una opción para devolver al país en una senda de crecimiento y desarrollo". LC/PT NA