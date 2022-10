El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto rechazó las críticas que recibió por haber visto un partido de basquet durante la sesión en que se le dio media sanción al Presupuesto 2023 y afirmó que puede hacer "cuatro o cinco cosas al mismo tiempo", al tiempo que se señaló que su par de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy "dormía en la banca".

Una de las perlas de la extensa jornada legislativa fue sin lugar a dudas la polémica generada en torno al legislador oficialista, quien observó desde su notebook el encuentro entre Echagüe -el equipo de Paraná del que es presidente- y Jáchal, de San Juan, en el estadio Luis Butta.

El video de Casaretto viendo el partido de basquet rápidamente se viralizó en redes sociales y derivó en fuertes cuestionamientos contra el diputado nacional.

MIRÁ TAMBIÉN El diputado Campbell pidió que la Provincia adhiera a la Ley de Oncopediatría

"No me enganchan viendo un partido de basquet, me enganchan en el recinto trabajando. Estoy trabajando, mirando las noticias, en comunicación con las redes sociales, mirando la pantalla deportiva, miro un gol si ocurre, miro un partido de basquet. Estuvimos 23 horas acá en el Congreso", señaló el dirigente oficialista.

Y agregó: "Si estoy en la pantalla con un partido de basquet, ¿Cuál es el problema?".

MIRÁ TAMBIÉN La diputada Bevilacqua destacó la obra del nuevo tendido eléctrico para Villarino

Al quejarse de la repercusión que tuvo su decisión de mirar el encuentro deportivo en plena sesión, Casaretto indicó que "López Murphy estaba durmiendo arriba de la banca".

"Estuve todo el tiempo acá y puedo mascar chicle, hablar por teléfono, leer las noticias: puede hacer cuatro o cinco cosas al mismo tiempo", subrayó.

Consultado sobre si hará lo mismo durante el Mundial de Qatar para poder ver los partidos de la Selección argentina, el diputado nacional no dudó: "No interfiere (con la labor legislativa). Si lo puedo mirar, lo voy a mirar".

Por otra parte, Casaretto lamentó que no se haya podido aprobar el artículo de su autoría que proponía gravar con el impuesto a las ganancias a los miembros del Poder Judicial: "Seguiremos trabajando para eliminar los privilegios de los jueces y hacer que todos seamos iguales ante la ley".

"Que los jueces tengan que pagar Ganancias son cosas que se están discutiendo en la Argentina hace 80 o 90 años. En este caso no tuvimos mayoría, pero seguiremos discutiendo y esperemos en la próxima tenerla. No son derechos adquiridos", finalizó. PT/KDV NA