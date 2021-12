Todo parece indicar que el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 se votará mañana en la Cámara de Diputados y la oposición dará quórum aunque prevé votar en contra. Ayer el Frente de Todos formalizó el pedido de una sesión especial para tratarlo este jueves.

El plan económico para el año entrante comenzó a ser debatido el lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien informó sobre los lineamientos principales y respondió las consultas de legisladores y legisladoras.

En la segunda jornada de trabajo, realizada ayer, expusieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, su par de Transporte, Alexis Guerrera, y funcionarios del área de Salud.

En una tercera reunión, prevista para este mediodía, el bloque oficialista aspira a obtener dictamen de mayoría.

¿Qué dijeron los diputados y diputadas opositores?

Durante las últimas horas, legisladores y legisladoras de la oposición se expresaron públicamente, vía redes o en declaraciones a los medios, sobre sus impresiones sobre el Presupuesto.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, lo definió como “un gran dibujo”. “Es un presupuesto que desconoce por completo que a nosotros nos vota la gente de carne y hueso. Desconoce el ritmo de colisión de esta economía. Si seguimos así, la Argentina va a tener otra crisis, porque es inevitable a esta velocidad de endeudamiento", consideró.

También se refirió a la presión impositiva y dijo que "la cabeza del Ministro ve al Estado como un gran promotor del crecimiento, yo lo veo como una fábrica de impuestos”.

Ricardo López Murphy, diputado de Juntos, tuvo una participación activa durante las jornadas. En su cuenta de Twitter también se refirió al proyecto como un “dibujo”. “El Presupuesto que presentó el Ministro Guzmán es un dibujo lleno de mentiras y falacias. La oposición no debe dar quórum. No podemos aceptar que en una semana nos quieran imponer la aprobación de la Ley de Leyes. No le haremos el juego al kirchnerismo, ni hoy ni nunca”.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina del Pla, consideró en declaraciones a este medio: “Estamos frente a un presupuesto ficticio que tiene un solo objetivo, que es poner un tope en las negociaciones paritarias de salarios, un tope a las jubilaciones, y utilizar a la inflación como lo han hecho todos los gobiernos, el macrista, el peronista, etc, como mecanismo confiscatorio general de los ingresos”.

“Este presupuesto”, continuó Del Pla, “está puesto al servicio del acuerdo con el FMI, de pagar una deuda completamente ilegítima, ilegal, y en ese punto seguir sosteniendo la fuga de capitales”.

Finalmente, el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, se mostró activo en Twitter, donde realizó hilos de las dos reuniones que se llevaron a cabo esta semana y donde transcribió las preguntas que le realizó a los representantes del Gabinete nacional.

“¿En serio van a insistir en un proyecto de Presupuesto que subestima la inflación ya conocida del 2021? Todos los funcionarios que están viniendo al Congreso, e incluso sus propios diputados, reconocen que las partidas quedaron desactualizadas. Corrijan”, publicó