Se trata de una ley que trajo muchas controversias a nivel nacional. Alguno de los puntos más relevantes era, que el plazo mínimo de locaciones sería de 3 años y no de dos, como en la anterior, dándole así más certeza al inquilino; las expensas extraordinarias pasarían a ser gastos del propietario, la posibilidad de presentar diferentes alternativas de garantías. Otro punto importante fue la actualización del valor locativo, que pasó a ser calculado por la inflación y por el índice de salarios.

“Como dijo Patricia, esta ley no fue sólo mía, nosotros como Gobierno la impulsamos, pero fue votada en el Congreso por muchos partidos, sin ningún voto negativo. Hoy la ley no funciona, y cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Los políticos debemos hacer autocrítica. Tenemos que reconocer nuestros errores. Es que fue pensada para otra economía. Una economía creciente, con una inflación mínima y con un país estable”, dijo.

Y agregó: “Hoy no se puede alquilar, pero tampoco comer ni vestirse. La inflación está en los niveles más altos de los últimos 30 años y no hay salario que aguante. El Gobierno nacional destruyó la economía de todos los argentinos. Por eso es muy importante que el Congreso trate la derogación de la ley de alquileres”.

Por otro lado, Lipovetzky analizó los datos que arrojó el censo 2022 y al respecto dijo que el crecimiento poblacional en La Plata debería haber contado con un acompañamiento “acorde y suficiente” por parte del Estado