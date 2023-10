Desde sus redes, Lipovetzky analizó lo que dejó el debate presidencial y al respecto comentó “No es casualidad que Milei argumente como Massera. Milei en realidad piensa como Massera, y argumenta como él en el juicio a las Juntas militares que impulsó valientemente Raúl Alfonsín. Ahora entendemos porque tanto odio con el Padre de la Democracia”.

Y retrucó “Es claro: no fue una guerra, no fueron excesos, fue un plan sistemático de exterminio y de apropiación de niños. Los crímenes cometidos por organizaciones terroristas antes de 1976, que también debieron ser condenados, no pueden ser usados como justificativo del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, ni del TERRORISMO DE ESTADO”.

El legislador cerró “Milei se burla de la MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA que son banderas del pueblo argentino”