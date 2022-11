Según el INDEC, “los precios al consumidor (IPC) subieron 6,3% en octubre de 2022 respecto de septiembre y 88% interanual. Acumularon un alza de 76,6% en los primeros diez meses del año”.

Quien se refirió a esto fue el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky. En sus redes sociales, el legislador lanzó dardos contra el Gobierno por no dar “respuestas”.

“6,3% de inflación mensual. 88% de inflación en los últimos 12 meses. Mientras tanto, el gobierno no da respuestas, no da esperanzas, y dice que este mes es el mundial y entonces no hace falta bajar la inflación. Nos toman el pelo”, disparó.

