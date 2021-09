El Diputado Provincial por Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, habló sobre el escándalo que sacude al Gobierno de Alberto Fernández. “Esto fue una clara apretada al Presidente. No hay explicación para entender que un grupo de ministros presenten la renuncia todos juntos y que no sean todos, sino un sector. Me preocupa mucho porque detrás esta la gente” aseguró Lipovetzky.

Además agregó que “Tienen que resolver un problema que es el descontento de la gente con sus políticas. Esto no corrige apretando un Presidente. La gente lo eligió a Alberto y tiene que resolver sus problemas sin poner en riesgo la institucionalidad.”

Por último, se refirió a lo desproporcionada de la crisis producto del resultado electoral: “El resultado de las PASO fue malo para el Gobierno pero todavía tiene 2 años y medio de mandato con un montón de asuntos por resolver. Esto que pasa es inexplicable a menos que haya un intento por quedarse con el poder. En el medio de todo esto está la gente. Acá estamos hablando de esto mientras la gente la pasa mal. “