Me gustaría conocer cuáles son los reclamos que escucha con mayor frecuencia cuando recorre los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá, yo fui operadora social 18 años en Villa 21-24, entonces tengo una relación no sólo de ahora sino histórica. Trabajaba con niños y niñas. Y los reclamos tienen que ver con la situación social: la falta de trabajo, dos de cada diez porteños son pobres, el tema de la vivienda.

Estuvimos acompañando a las mujeres de la toma fuerza de Villa 31, que la mayoría de ellas eran víctimas de violencia de género y no les quedó otra alternativa que tener que tomar una tierra para vivir, y la respuesta del gobierno de la Ciudad fue la represión directamente, sin ofrecer ninguna salida. El problema de la vivienda es un problema central. No sólo para los sectores de los barrios más populares sino para todo el que trabaja en esta ciudad.

El otro reclamo tiene que ver con los grandes problemas educativos. Hemos presentado un pedido de interpelación a la ministra Soledad Acuña hace dos semanas porque no paran de llegarnos denuncias con el tema de la infraestructura en las escuelas, de la situación de la comida, después de que hemos ganado un fallo con Myriam Bregman, donde se le ordena al gobierno de la Ciudad cambiar la alimentación escolar, en dichos propios de la jueza, porque no solo es ilegal sino que no es moral para las personas. Y el gobierno de la ciudad se niega a cumplir ese fallo elemental.

Otro tema que tiene que ver con las vacantes, donde también hemos obtenido un fallo en dos instancias, y se le ordena a la ministra Soledad Acuña a construir las escuelas y las vacantes necesarias para los chicos de la Ciudad.

En cuanto a la educación, recientemente se conoció que el gobierno porteño firmó un convenio para que los alumnos del último año del secundario realicen prácticas en Centros de Monitoreo de la Policía de la Ciudad. ¿Qué le parece esta iniciativa?

Hemos presentado un proyecto de derogación inmediata de todas las prácticas laborales porque los chicos pierden horas de clase. Cuando se habla de calidad educativa, se la pasa haciendo campaña electoral con ese tema, se prohíbe el lenguaje inclusivo como una forma de cálculo electoral para saber a la agenda de la derecha, a los chicos se los manda a trabajar gratis en lugares que no tienen nada que ver con su formación. Se los manda a Rappi, a call centers.

Vamos a hacer una audiencia pública con Myriam Bregman el día 3 para recibir las denuncias de todos los sectores y uno de los temas centrales es este.

Lo de la Policía de la Ciudad y los Centros de Monitoreo creo que es una provocación. Allí tenemos una causa, hemos presentado en la causa del juez Gallardo sobre la situación del espionaje, lo que ha salido a la luz de la utilización del sistema de reconocimiento facial como un sistema que ha sido utilizado para el espionaje, para la persecución, y sin darnos respuesta en relación a esas denuncias tan graves que han salido, toman la decisión de que los chicos se vayan a formar ahí.

Por eso lo tomamos realmente como una provocación. El Centro de Monitoreo ha tenido que ver con eso, con toda esta política del sistema de reconocimiento facial que hemos denunciado desde el primer momento, porque había sido cuestionado en todo el mundo. En todas las protestas sociales siempre el Centro de Monitoreo ha cumplido un rol clave en hacer espionaje, en tener a manifestantes en forma arbitraria. Ha tenido un manejo muy represivo. Formar a los chicos y chicas en ese lugar realmente nos parece que es una provocación.

Usted es referente del área de los derechos humanos. En este sentido, ¿considera que el gobierno de Rodríguez Larreta tiene una política para el área?

Te podría decir que no. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y también de la Comisión de Violencia Institucional. Hemos hecho muchísimas denuncias de la situación de violencia institucional y represiva que se vive en la Ciudad en distintos aspectos. Antes te decía lo de las mujeres víctimas de violencia de género de Villa 31, que la opción fue reprimirlas, desalojarlas, incendiar su casa delante de sus hijos.

Y después hay una política permanente de hostigamiento, de detención, de represión a los que viven con trabajos casi de subsistencia como los vendedores ambulantes, como los trabajadores senegaleses, y una situación muy preocupante que se vive con los chicos, las chicas y adolescentes en los barrios populares.

Te puedo hablar de primera mano porque me lo contaban mis propios alumnos. Un amedrentamiento constante en lo que se conoce como la criminalización de la pobreza. Y, por otro lado, en relación a los derechos humanos estamos sufriendo una situación, que incluso todo lo que presentamos que tiene que ver con recordar, con pedir justicia, para los responsables del genocidio, hasta eso nos está costando muchísimo que salga en la Comisión de Derechos Humanos.

Si pudiera definir en una o en dos palabras la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en una o en dos palabras, ¿cuáles serían?

La gestión tiene que ver con esta frase que siempre se pronuncia respecto a gobernar la ciudad más rica del país, pensada para favorecer los grandes negocios inmobiliarios, sus empresas amigas, haciendo cada vez una ciudad más expulsiva en todos los terrenos, desde el punto de vista de la vivienda, de la educación, con políticas represivas en relación a los sectores más pobres.

Y también hay que mencionar el tema de la pauta. Para becas escolares, sólo se destinó el 0,1% del presupuesto y para publicidad oficial el 22%. Esto habla de qué tipo de modelo y qué tipo de políticas lleva adelante