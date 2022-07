Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Magdalena Tiesso.

Magdalena Tiesso

-¿Qué balance hace de la exposición de Felipe Miguel en la Legislatura?

Es bastante angustiante escuchar al jefe de Gabinete de esta ciudad hablar sobre una ciudad que verdaderamente no existe. No sé si estaba hablando de Noruega, de Ámsterdam, pero claramente la Ciudad de Buenos Aires no habló. Habló de una realidad que no es la realidad de desigualdad que viven los porteños y las porteñas.

No habló del negocio inmobiliario. Nos habló de espacios verdes, y la verdad es que no hay espacios verdes, no hay acceso a espacios verdes para los ciudadanos y ciudadanas que habitan y que vienen todos los días a nuestra ciudad. Nos habló de un modelo educativo ejemplar y hay más de 50 mil pibes que no tienen vacante año tras año en la ciudad más rica del país. Nos habló también de un sistema de salud ejemplar y la verdad es que uno cuando va a los hospitales públicos, más allá del maquillaje que ese ve por fuera, dejan muchísimo que desear.

Me parece que lo que viene acá a hacer el jefe de Gabinete de Ministros de la ciudad, el señor Felipe Miguel, es a prender esa máquina de humo que tienen y a hablar de una realidad que no existe, una realidad que viven ellos en un mundo paralelo.

-En las últimas horas, trabajadores de Soldati Conectada denunciaron agresiones por parte de empleados del Gobierno porteño. ¿Se trató de un hecho aislado o son recurrentes en los barrios populares?

En las últimas horas hubo una denuncia de trabajadores del barrio Soldati, denuncias de una agresión recibida por parte de gente del IVC. La verdad es que este tipo de acontecimientos vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Se lo hemos manifestado en varias oportunidades a (María) Migliore, pero es la forma que tienen de manejarse.

"Hay vecinos que no tienen acceso a la conectividad, al agua potable, al agua corriente, a cloacas"

Frente a esto tenemos la realidad paralela del jefe de Gabinete que viene y plantea una ciudad que no existe, y en realidad lo que pasa en el territorio es esto. Una ciudad profundamente desigual. Una ciudad donde hay vecinos y vecinas que no tienen acceso a la conectividad, que no tienen acceso al agua potable, al agua corriente, que no tienen acceso a cloacas, que no tienen acceso a condiciones mínimas de dignidad.

Ahí se contrapone la ciudad que vino y nos planteó el martes el señor jefe de Gabinete, con la ciudad real, que es la que caminamos todos los días quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires.

-Ayer Todos Caba mantuvo una nueva reunión de trabajo. ¿Cuáles son los principales reclamos o las principales preocupaciones de los vecinos para abordar con urgencia?

Todos Caba mantiene reuniones de trabajo periódicamente. Lo que a nosotros más nos preocupa es la profunda desigualdad que hay en la Ciudad de Buenos Aires, una profunda desigualdad que además es acrecentada por las políticas que implementa el gobierno porteño, por esta distribución completamente injusta que realiza, con ese presupuesto altísimo que tiene.

Y creo que si nosotros nos queremos plantear una ciudad para todos y para todas, una ciudad habitable y donde todos y todas podamos vivir dignamente y tener acceso a derechos y a las condiciones básicas, es necesario que nos planteemos una distribución distinta de ese presupuesto enorme que maneja la Ciudad de Buenos Aires.

-Si pudiera definir en una o en dos palabras el Gobierno de Larreta, ¿cuáles serían?

En dos palabras creo que lo definiría como injustos, insensibles y especuladores. Injustos porque vivimos en una ciudad profundamente desigual, en una ciudad donde hay muchísima injusticia social, donde hay vecinos de primera y vecinos de segunda, esa desigualdad se ve claramente cuando uno camina por el norte de la ciudad y cuando uno camina por el sur de la ciudad.

Si uno camina por el norte de la ciudad hay bebederos para perros con logo del gobierno de la ciudad, y no tengo ningún problema con los perros, me encantan, amo a los animales, pero si uno camina por el sur de la ciudad hay vecinos que viven sin cloacas, sin agua potable, que no tienen las condiciones mínimas de una vivienda digna.

"Hay vecinos de primera y vecinos de segunda, esa desigualdad se ve cuando uno camina por el norte y por el sur de la ciudad"

Por eso es profundamente injusta y profundamente insensible. Insensible también porque lo vivimos a diario acá en esta Legislatura, que sanciona leyes de espaldas al pueblo, con una Legislatura vallada y con distintos actores de la ciudad reclamando que no se voten esas leyes que van a perjudicar siempre a los mismos. Y son siempre a los sectores más pobres de la sociedad.

Y especuladores, porque hacen lo mismo que hicieron cuando fueron Gobierno nacional, que es una transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más concentrados. Gobernar y sancionar leyes, que esta Legislatura sancione leyes de manera enquistada, que favorece a un grupo muy reducido de personas, o a un grupo de los amigos del poder, los amigos del Gobierno, que son los únicos que se la llevan en pala en desmedro de los sectores más humildes de nuestra ciudad