Luego de las reuniones que se mantuvieron a lo largo de esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y tras haber conseguido el dictamen para que hoy se vote el proyecto de ley de Presupuesto 2022 en la Cámara baja, las bancadas opositoras se mostraron disconformes con el contenido y con el escaso tiempo que se dispuso para hacerle modificaciones.

"No le queremos voltear el Presupuesto al Gobierno, me siento incómodo en caso de que eso suceda. En cuatro años el Frente para la Victoria jamás dio quórum y nos votó en contra todos los presupuestos", señaló a los medios el diputado del Pro, Luciano Laspina,haciendo referencia a la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

MIRÁ TAMBIÉN Lo que dicen los legisladores oficialistas sobre el Presupuesto 2022

"Dentro de meses o semanas, cuando venga el acuerdo con el Fondo Monetario quedarán a la luz las falencias de este proyecto, no queremos ser obstructivos pero no nos están dando espacio. Solo pedimos un escenario realista, y no siento que se esté dando un ida y vuelta. Si lo traen de nuevo en enero, febrero, lo discutiremos sin problemas, no tenemos inconvenientes".

Click to enlarge A fallback.

En tanto, Martín Tetaz, diputado de Evolución Radical, confesó: "No conozco muchas de las prácticas que tiene el Congreso, pero para mi debut, me parece una vergüenza que un presupuesto se trate con el tratamiento exprés".

MIRÁ TAMBIÉN Daniela Reich es la nueva Secretaria de Bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense

"Esta situación me hace replantear mi vocación de dar quórum mañana", dijo ayer el diputado de la UCR, Ricardo Buryaile. "Si no tenemos con la antelación suficiente el texto me hace dudar de la vocación de venir a sentarme por respeto a la historia de la Cámara baja".

"No quiero que se diga que esta cámara es una escribanía, porque al menos los escribanos leen lo que firman. Pero acá nos están pidiendo que ni leamos lo que se pone a la firma", expresó el legislador radical.

Por su parte, Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR, aseguró que "el Presupuesto 2022 es invotable”. “No sólo porque se trata con la ligereza de un proyecto de resolución en 48 horas”, explicó, “sino porque no hay una sola variable creíble. La Vicepresidenta y Máximo Kirchner dijeron en septiembre que sería modificado y finalmente no pasó nada".

Además, los diputados nacionales del interbloque Federal, integrado por Florencio Randazzo, Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño, Mónica Fein e Ignacio García Aresca, entre otros, adelantaron a través de un comunicado que votarán en contra del proyecto.

“Es un dibujo de punta a punta que no sincera la inflación, la esconde. Insiste en un ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados y la educación, con el agravante de pretender imponer que el Congreso le entregue facultades al Poder Ejecutivo para que siga aumentando impuestos en los próximos años”, dice el texto. “Han demostrado que no quieren el consenso; sólo aceptan adhesiones”, remataron los legisladores de la oposición