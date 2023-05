En el marco del panel "40 años de Democracia Argentina: la visión desde el Congreso", organizado por el Amcham Summit 2023, legisladores opositores cuestionaron las políticas de Gobierno del Frente de Todos y le adjudicaron al oficialismo la inacción en ese ámbito.

El más duro fue el senador radical, Alfredo Cornejo, quien propuso aislar "lo que representa (la vicepresidenta) Cristina Kirchner"

"Si en la Argentina Cristina Kirchner y lo que ella representa no es aislado, es imposible avanzar en reformas estructurales. No hay chances de acuerdo con alguien que niega el valor de la moneda", planteó en el panel que compartió junto a los diputados Emilio Monzó (Encuentro Federal), Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y Silvia Lospennato (PRO).

En la misma línea, agregó: "El populismo deteriora las democracias, y hay que aislar esos focos de populismo del sistema político, porque si no se aíslan no hay capacidad de conceso".

Por su parte, y en contradicción con el senador de Juntos por el Cambio, Lospennato pidió reconocer a las distintas fuerzas políticas y recuperar el diálogo político como estrategia para el normal funcionamiento de las Cámaras de Senadores y de Diputados, hasta hoy inactivas por falta de acuerdos.

Para la diputada, el Congreso se transformó "en un diálogo de batalla" que escenifica "la impotencia de una mitad de la Argentina que no se ha podido imponer por obre la mitad", y reveló que como titular del bloque del PRO, cada día "cuesta más encontrar un diputado que se siente a negociar con el bloque del en frente porque la sociedad cree que negociar es traicionar".

También rechazó la existencia de una política que "resuelva todo", y postuló que se necesitan una batería de medidas para hacer frente a los problemas económicos, políticos y sociales del país.

"Tenemos que dejarnos de creer en líderes mesiánicos y carismáticos. Así tal vez reconstruyamos el diálogo político para volver a eso que alguna vez supimos ser", indicó.

En la misma sintonía, la diputada del bloque Identidad Bonaerense, calificó de "inédita" la inacción del Congreso, y pidió conformar una agenda común a través de dirigentes que tengan la "capacidad de mantener un buen dialogo".

Además, cuestionó al presidente Alberto Fernández a quien acusó de restarle importancia a la delimitación de un programa económico conjunto.

"No hay un diálogo fructífero, no hay una agenda, y el cuerpo colegiado difícilmente logro acordar algo. Aquella definición presidencial de que no era necesario un programa económico, define un congreso en absoluta inmovilidad", indicó la legisladora.

Asimismo, planteó: "Si no hay agenda ni dirigentes con capacidad de tener buen diálogo, caemos en lo que estamos, un Congreso que no eleva la voz de sus representados". "Necesitamos dirigentes que quieran sentirse menos importantes y más útiles. Hoy hay demasiados pavos reales", denunció Camaño.

Por último, Emilio Monzó diagnosticó una crisis de las democracias, y cuestionó "las recetas simples con mensajes populistas" de un sector de la política.

"La incertidumbre es fácil de cooptarla con mensajes simples y populistas, y la sociedad hoy está fragmentada por la falta de referencias", afirmó.

"Hay alguien que manipula a las comunidades, radicaliza las posiciones de los actores, y nos aleja de las posibilidades de los acuerdos, esto se nota en el Congreso que está trozado por los tweets", indicó respecto al uso de las redes sociales por parte de los funcionarios, y agregó: "Hay muchos discursos dirigidos directamente por las redes. Empezamos jurando por cualquier cosa No se entiende qué es esa representación".

"Es muy difícil poder llegar a un acuerdo en este Congreso", puntualizó, y concluyó: "Como la incertidumbre es grande, cuando gobernamos, polarizamos de manera improductiva. Procrastinar las reformas"

