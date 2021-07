La ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso aseguró hoy que la quiebra del Correo Argentino es una "causa política" y apuntó directamente contra el procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, a quien definió como el "ariete y lapicera" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Zannini es el ariete de la señora de Kirchner. Es la lapicera de Cristina Kirchner en esta causa", sostuvo la ex funcionaria nacional, quien advirtió que "lo paradójico es la indefensión en que deja a todos los argentinos"

Además, la dirigente del PRO consideró que el fallo de la jueza Marta Cirulli es "arbitrario" y "condicionado" por Zannini, como así también por "la fiscal militante Mónica Mauri". De todos modos, la ex diputada nacional se mostró confiada en que "seguramente será revertido en la apelación".

Tras expresar su solidaridad con el ex presidente Mauricio Macri, Alonso aseguró que este dictamen judicial no es un caso aislado al explicar que "deja a todos los argentinos y compañías en un estado de indefensión muy fuerte". En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, afirmó que la causa del Correo "está sujeta a una revisión política" en la cual "si a la señora de Kirchner le gusta la causa tal vez se resuelva para bien, porque se quiere vengar y perseguir a una familia". Al reafirmar que esta es "una causa política", Laura Alonso indicó que la pauta de ello fue, además, "el festejo del fallo judicial" que dio la Justicia. En ese sentido, indicó que esta causa comenzó en 2003 "con un corte absolutamente político desde el inicio", al recordar que "coincidió con la campaña electoral que llevó a Mauricio Macri a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad". "Es una vergüenza que a esta altura con la compañía ofreciendo pagar la totalidad de la deuda y un Estado desesperado en obtener recursos diga que no y condicione el fallo de la jueza con la presentación de Zannini y la fiscal militante (Gabriela) Boquin". LC/PT/AMR NA