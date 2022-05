El senador provincial por Juntos por el Cambio, Walter Lanaro, se refirió al informe sobre narcotráfico que se conoció en los últimos días y que muestran un crecimiento del delito en el año 2020.

En declaraciones radiales, el legislador expresó: “Fue un año de pandemia y los números son muy altos, tenés un gobierno que protege a los delincuentes y los defiende, tenemos un gobierno que apaña a los delincuentes y no se pone de acuerdo con el gobierno nacional, entonces pasa esto, el delito crece”.

Además, Lanaro criticó el desempeño del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni: “Ayer lo veíamos a Berni haciendo declaraciones estridentes y haciéndose el opositor, pero no contestó nada sobre el aumento del delito, es un gobierno que mira para otro lado, que no baja lineamientos claros sobre qué es lo que quiere, no creo que tenga posibilidades de éxito este gobierno como no tiene éxito en ninguna área. Tenemos un ministro con un perfil muy alto y que fracasó, habla como un votante de Cambiemos, pero trabaja como un ministro de Kicillof”.

“Como oposición lo que podemos hacer es pedir explicaciones, por ejemplo, por los patrulleros mellizos que se entregan, este gobierno está basado en el relato, ya lo sabíamos y ahora lo ratificamos. El gobierno provincial y el nacional son lo mismo, todo es un desastre. Es un desastre la política en seguridad, tanto en nación como en provincia. Tienen una desconexión con la realidad”, finalizó