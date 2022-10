La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, apuntó contra el participante de Gran Hermano, Walter Santiago -conocido como “Alfa”- luego de que éste tildara de “coimero” al presidente Alberto Fernández.

“Esto le hace daño a la sociedad, ya desde el momento en que una persona se haya declarado abiertamente homofóbica, es un discurso de odio y no vamos a dejar pasar eso. Y menos que un personaje dijera, con convicción y en una especie de situación amigable, que conoce hace muchos años al Presidente y que lo coimeó”, señaló la funcionaria.

Quien se hizo eco de esta respuesta fue el senador provincial por Juntos, Walter Lanaro. En su cuenta de Twitter, el legislador disparó: “Sos la vocera del peor gobierno de la historia del país y créeme que no estas a la altura. Posiblemente después de esto no vuelvas a ocupar un lugar de trascendencia no sólo por tu inutilidad, también porque ningún ser humano decente votaría una lista en la que figures”.