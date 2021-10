En declaraciones radiales, el senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Walter Lanaro, indicó: "No tengo esperanzas de que este Gobierno cambie".

Lanaro criticó al Gobierno nacional por intentar aplicar medidas de control de precios.

“El programa Precios Cuidados no funciona, no va a resolver ningún problema y los va a agravar. Para bajar la inflación hay que aplicar reformas estructurales y para eso necesitas una oposición que acompañe, por eso cuando fuimos Gobierno no pudimos”, señaló.

Sobre el llamado al diálogo que hizo el gobierno, dijo: “Es imposible sentarse a dialogar en pleno proceso electoral. La convocatoria fue para generar un impacto que les haga ganar votos”