El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, defendió su nivel de inglés después de la oleada de críticas que recibió tras la viralización del discurso que brindó ante la Expo Dubái 2020 en el idioma anglosajón.

“Lanata (Jorge) dijo cosas estúpidas sobre mí y no me importa su opinión”, sostuvo, para luego embestir de lleno contra el presentador: “I think Lanata is a dickhead”.

Quien se hizo eco de estos dichos fue el senador provincial por Juntos por el Cambio, Walter Lanaro. En sus redes sociales, el legislador apuntó: “No tienen vergüenza. El nivel de Santiago Cafiero como canciller baja más rápido que el valor del peso”.

“Ahora, se dedica a insultar periodistas. Mientras tanto, la tribuna lo festeja”, disparó Lanaro en su cuenta de Twitter.