La diputada provincial por Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, contó a través de sus redes sociales que fue víctima de un violento robo en la localidad de El Palomar (Morón).

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra Sabina Frederic”, expresó.

MIRÁ TAMBIÉN Vivona apuntó contra Vidal por el estado sanitario que dejó su gestión en Provincia

Tras este hecho, el senador Walter Lanaro -también de JxC-, apuntó en su cuenta de Twitter: “Seguro Sabina Frederic ya está en tema para agarrar a los responsables”.

“Ah no, cierto que está peleada con el Ministro de Seguridad de la Provincia y que la seguridad de los bonaerenses no le importa nada. Eso sí, todo muy divertido, no en Suiza”, disparó el legislador