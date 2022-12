La sesión fallida del jueves en el Congreso de la Nación sigue generando polémica en redes sociales y en todo el arco político. En efecto, el gobernador Kicillof criticó lo ocurrido y dijo “Que los vergonzosos gritos, los gestos obscenos y la violencia de la oposición en el Congreso no nos impidan ver también el fondo. La sesión que interrumpieron estaba destinada a crear nuevas Universidades en la Provincia”.

Tras ello, quien le respondió desde Twitter fue el senador opositor Walter Lanaro. El macrista le dijo: “Tuviste a los pibes sin clases 2 años campeón. No te importa la provincia, ni la conoces y no resolviste un solo problema. Tu gobierno es peor que el de Scioli y fuiste el peor ministro de economía del 83 para acá… Trata de no tomarle el pelo a la gente…”