Daniel Lipovetzky, diputado provincial por Juntos por el Cambio, se refirió a la problemática de inseguridad que sufre la ciudad de La Plata. En declaraciones radiales, el legislador expresó: “La situación es gravísima. Yo recorro y camino las calles todos los días. Los vecinos están hartos y han tenido que cambiar las costumbres. Por ejemplo, no entran los autos a sus cocheras, sino que ya las dejan afuera por miedo a las entraderas”.

“Los comerciantes también se quejan de que a partir de las 19 ya no venden más porque la gente tiene miedo de salir a comprar. Hemos visto casos muy graves en La Loma o el asesinato de Mariano Boschi en San Carlos cuando fue a sacar la basura. También nos encontramos con muchos adultos mayores que recibieron golpizas en sus casas durante robos. Lo peor es que no hay prevención ni reacción de la policía bonaerense. Es muy difícil encontrar a la policía patrullando. No hay caminantes controlando la zona”, añadió.

“La Plata es una ciudad liberada y no hay respuestas”, sostuvo a la vez que marcó que “los vecinos se reúnen y movilizan pero no hay respuestas de la Provincia”. Cabe recordar que desde el bloque de Juntos por el Cambio pidieron la interpelación de Sergio Berni. Quieren que explique cómo se están utilizando los fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense