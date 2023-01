El diputado provincial del FDT, Adrián Grana, dijo que “En el juicio por la causa Vialidad, no puede ser que no haya habido una reacción del conjunto de la política y del peronismo. No hay democracia si uno se tiene que excluir, para que su partido no esté estigmatizado como delincuentes”.

Para el legislador, “Cristina podría ser candidata este año, pero en condiciones complejas. Debería haber una rebeldía del conjunto del peronismo y romper esta proscripción”.

E indicó “Cristina debe ser la candidata a 2023, se debe generar una gran reacción con organización porque es la única salida que tiene Argentina”