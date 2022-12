–Senador, usted se ha sumado a la carrera por la intendencia de la ciudad de La Plata en 2023. ¿Qué fue lo que lo motivó a presentar una precandidatura?

Yo estoy en el equipo de Patricia Bullrich, y Patricia quiere que Juntos por el Cambio (JxC) tenga alternativas distintas a la del intendente (Julio Garro). Yo vengo trabajando hace mucho tiempo y creo que es el momento oportuno para ofrecerles a los platenses una alternativa. Tanto Patricia como todos nosotros creemos que es bueno para los platenses. Así que en eso estamos.

–¿Por qué es necesaria una alternancia en la intendencia? ¿Qué cambios necesita la ciudad capital?

Lo que nosotros estamos sosteniendo, después de dos períodos, es que está bueno que haya alguien que ofrezca algo distinto, y nosotros lo que les queremos ofrecer a los platenses es algo muy parecido a lo que les ofrece Patricia a los argentinos. Lo que les ofrece Patricia a los argentinos, básicamente, es una idea de orden. Orden en todo, ¿no? Orden en la seguridad, orden en la educación, orden en la economía. La ciudad tiene mucho para dar en materia de orden. Nosotros creemos que los platenses tienen ahí una demanda muy clara. Y con Patricia, y nosotros en la ciudad, es lo que vamos a ofrecerles el año que viene.

–Usted recorre permanentemente las calles de la ciudad. ¿Con qué reclamos se encuentra por parte de los vecinos?

Los vecinos necesitan más orden. Más orden en la noche, más orden en el tránsito, más orden en la obra pública, en el transporte. Hemos hecho mucho, pero evidentemente hay una demanda de más orden. Es lo que les vamos a ofrecer a los platenses.

–La semana pasada, Patricia Bullrich pasó por La Plata para inaugurar un local partidario. Usted también la acompaña en las recorridas por las distintas secciones de la provincia. ¿Cómo ve su figura a nivel provincial?

Patricia está creciendo en todo el país, y la provincia de Buenos Aires no es una excepción. Ellá está muy bien en el interior de la provincia, está muy bien en La Plata, en Bahía Blanca, en Mar del Plata. Está mejorando en la tercera sección electoral, en el conurbano. La verdad es que tenemos una expectativa muy importante. Desde la pandemia hasta acá, ningún dirigente conectó tan bien como Patricia. Patricia tiene una relación con la gente impresionante. Ella se dedica mucho a cultivar esa relación con la gente.

–Lo llevo ahora al orden legislativo y le pregunto, por último, cómo analiza el trabajo que se ha llevado adelante en la Cámara alta durante este 2022. ¿Hace un balance positivo del año?

No, no, no. Lamentablemente, deberíamos haber sido mucho más productivos. Ante una realidad de un empate estancado, 23 senadores contra 23 senadores, pensamos que el Ejecutivo iba a admitir la necesidad de diálogo y de consenso, fueron muy pocas las cosas en las que pudimos ponernos de acuerdo. Cuando vemos la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor índice de delitos, el Poder Ejecutivo tiene 200 pliegos para mandar y no los manda, porque no se puede poner de acuerdo con nosotros. No cree en el consenso