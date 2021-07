El infectólogo Eduardo López, que integra la mesa de expertos que asesora al Gobierno ante la pandemia de coronavirus, pidió hoy a la población "no pegar los sobres con la lengua" en las elecciones, para disminuir la posibilidad de contagios. "Es un tema interesante (la organización de comicios en medio de la pandemia). Tenemos que tratar de tener el distanciamiento social necesario y que no haya colas por más de 10 o 15 minutos. Ir con barbijo. Tratar de no cerrar los sobres con la lengua para pegarlos", sostuvo el especialista.

En declaraciones radiales, el experto indicó que "extender el horario del cierre de las urnas es una alternativa" para evitar las aglomeraciones en los centros de votación.

"Hay que pensarlo bien porque va a votar un número importantísimo" de personas, señaló López, quien también pidió "abrir más escuelas" para ampliar la cantidad de lugares en donde se pueda emitir el sufragio. Además, el infectólogo también remarcó que "la comunicación es fundamental" para difundir y reforzar las medidas de prevención de contagios de coronavirus. Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el domingo 12 de septiembre, mientras que las generales están fijadas para el 14 de noviembre. PT/OM NA