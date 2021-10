Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hernán Berisso.

Desde la oposición rechazaron los dichos de Roberto Feletti, flamante Secretario de Comercio, sobre posibles clausuras a comercios que incumplan con los congelamientos de precios. ¿Qué sensación le dio cuando escuchó estas declaraciones?

Por un lado, sensaciones encontradas porque era como volver en parte al pasado, con fórmulas que ya hemos escuchado, diversos gobiernos que han fracasado cada vez que han implementado este tipo de medidas y lo único que produce, aparte de la desconfianza de todos los sectores empresarios alimenticios, sobre todas las cosas es el desabastecimiento.

Con lo cual nos parece una locura, nos parece una mano de ahogado. Luego del resultado de las PASO, el Gobierno empezó a tomar medidas que jamás creo yo hubieran pensado que iban a tomar. Esta es una: congelar el precio de 1432 productos, ellos les llaman esenciales… yo no sé qué esencial es una botella de champagne.

Me parece a mí que es una medida netamente electoralista con frases de campaña por parte de Feletti.

Y respecto a la decisión del Ejecutivo de que tanto intendentes como gobernadores controlen los precios, ¿qué opinión le merece?

La verdad, me da mucha lástima por los vecinos de distintos lugares del conurbano y del país que han votado funcionarios públicos para que hagan obras públicas, para que combatan la inseguridad, para que trabajen por la educación, y podemos ver fotos de intendentes en cadenas de supermercados este fin de semana controlando precios.

Una imagen tristísima que los intendentes oficialistas del conurbano estén controlando si hay o no remarcación de precios.

Realmente es el mundo del revés. Una imagen tristísima que los intendentes oficialistas del conurbano en vez de estar velando por la seguridad o las obras para los vecinos estén controlando si hay o no remarcación de precios.

¿Considera que pueden llegar a resolver el problema de la inflación estos controles de precios?

Yo creo que si esta hubiera sido la solución creo que todos los gobiernos, sin distinción de colores políticos, hubieran tomado este tipo de medidas para poder frenar la escalada de precios.

Ahora, hay una inflación interanual que ya supera el 50 por ciento, cuando estamos hablando de un dólar por encima, hasta hace un rato, de 193 pesos… La verdad, me parece que esta medida es para la tribuna. Me parece una locura.

Aparte, son medidas que han sido probadas ya en otros gobiernos y no han dado ningún tipo de resultado, porque querer regular el Estado lo único que hace es generar desconfianza y desabastecimiento.

Es una medida que no va a traer ningún alivio, al contrario, quieren seguir con esta medida como pretenden hasta el 7 de enero, y lo único que van a lograr es que empiece a haber escasez de algún tipo de mercadería en las góndolas.

Es una medida que va a traer desabastecimiento y la inflación no está regulada por si se remarca o no un precio.

Así que me parece que no va a traer ningún alivio, al contrario. Creo que es una medida que va a traer desabastecimiento y que la inflación no está regulada por si se remarca o no un precio, la inflación está regulada por otras cuestiones que el Gobierno en este momento no se hace cargo que es la emisión.

La emisión es lo que está generando inflación. Así que si siguen emitiendo y quieren congelar los precios realmente vamos a un caos en el mes de diciembre.

¿Cómo encuentra esta campaña rumbo a noviembre a Juntos por el Cambio?

Nos encontramos trabajando cerca del vecino, bien, confiados en que vamos a obtener un buen resultado el próximo 14 de noviembre.

Tenemos buena recepción de la gente. Ayer estuvo acá en La Matanza Horacio Rodríguez Larreta, caminando en Virrey del Pino; hoy Diego Santilli en Laferrere. La recepción de la gente fue muy buena. Hay mucha bronca, mucho desencanto, acá en el conurbano con el Gobierno.

Con lo cual considero que vamos a tener un buen resultado el próximo 14 de noviembre. Creo que nos va a ir muy bien.

