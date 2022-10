Este miércoles se descubrió la placa con el nombre "Primeras Legisladoras" en el Hall Central del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, para homenajear a las 35 mujeres que fueron pioneras legisladoras bonaerenses.

Se llevó a cabo con la presencia de la Presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, el Presidente de la Cámara, Federico Otermín, la Diputada Provincial Viviana Guzzo, autora del proyecto que otorga ese nombre al hall, la Intendenta de Moreno, Mariel Fernández, la Vicepresidenta Institucional de la Universidad Nacional de La Plata, Andrea Varela, la Directora de Género de la Cámara, Mariela Breaud, y diputadas y diputados provinciales.

El proyecto es una iniciativa conjunta entre la Diputada Guzzo y Saintout, aprobado en la Cámara de Diputados de la Provincia el pasado 29 de septiembre, a pocos días del aniversario de la Ley de Derechos Políticos de las Mujeres, que otorgó a las mujeres el derecho a votar y a ser elegidas por la ciudadanía.

En una jornada de homenaje, se presentó el programa “Muchachas Bonaerenses”, dirigido por la historiadora e investigadora Julia Rosemberg. Se trata de una iniciativa para reconstruir, promover y difundir la memoria de las mujeres que asumieron esa responsabilidad en la provincia tras la promulgación de la Ley Nacional 13.010 de Derechos Políticos de las Mujeres, impulsada por Evita Perón.

También se armó en su honor una muestra fotográfica sobre la militancia de estas primeras legisladoras, con materiales del Archivo Histórico de la Provincia “Dr. Ricardo Levene”. Previamente, tuvo lugar una intervención artística a cargo del Dúo Las Abbas, La Kumpa y Kairo, quienes representaron a la figura de Eva.

Al finalizar el acto, la Diputada Guzzo aseguró: “Las distintas actividades que vivimos hoy aquí son muy potentes desde lo simbólico: no sólo inauguramos la placa que le da el nombre ‘Salón de las Primeras Legisladoras’ a este Hall Central para reconocer el trabajo incansable de aquellas mujeres que nos abrieron el camino para otorgarnos los derechos políticos, sino que pudimos asistir a la firma del convenio entre esta Cámara y el Instituto Cultural de la Provincia, el armado de la muestra fotográfica y a la presentación del programa ‘Muchachas Bonaerenses’, que también se enmarca en difundir la memoria de las primeras legisladoras. Como dije, lo que pasó hoy no hubiera ocurrido y las fotos de este día no serían con mujeres, de no ser por la potencia de la Ley Evita, que no sólo permitió el derecho a votar de las mujeres, sino también que podamos ser votadas por la ciudadanía”