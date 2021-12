Georgina Barbarossa, de 66 años, fue nombrada Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura porteña en reconocimiento a sus 37 años de trabajo como actriz y conductora. La iniciativa fue del legislador Matías Barroetaveña quien le entregó el diploma a la artista en el Salón Dorado, en el marco de un acto con muy pocas personas debido al protocolo para la prevención del contagio de coronavirus.

"Muchísimas gracias por este reconocimiento, no pensé que iba a emocionarme tanto. Mi trabajo me hace feliz, el amor del público y el amor de mi familia y amigos. Soy una persona muy afortunada. Gracias, gracias. Nunca dejen de soñar", manifestó la actriz en su discurso, bajo la atenta mirada de su hijo Tomás y con el apoyo a la distancia de Juan, quien no pudo asistir por cuestiones laborales. Luego hizo un profundo posteo en sus redes sociales: "Estuve muy emocionada y conmovida todo el día. Y sigo en ese estado. Personalidad Destacada de la Cultura. ¡Gracias! Realmente gracias por este reconocimiento, gracias @matiasbarroetavena y @legiscaba por pensar en mí para este honor", expresó.

"Gracias a mi familia y a mis amigos que siempre me apoyan y me acompañan. Gracias al público que sigue mis pasos hace tantos años con amor y respeto. Y me los imagino orgullosísimos a mamá, papá y Vasco. Los extraño. Gracias a ustedes también", agregó junto a un compilado de imágenes del evento. Más allá de esta distinción, Barbarossa viene de una buena racha a nivel profesional ya que luego de su paso por MasterChef Celebrity 2, certamen en el que llegó hasta la final y quedó en el segundo puesto detrás de Gastón Dalmau, no le faltaron propuestas laborale.

La actriz reemplazó a Florencia Peña en Flor de Equipo a fines de octubre para calentar la pantalla de cara al lanzamiento de Historias de cocina con Georgina, el ciclo que conducirá en las mañana de Telefe, en el que enseñará sus mejores recetas y comentará las novelas del canal. Además, en las próximas semanas se instalará en Villa Carlos Paz para protagonizar "Una noche en el hotel" junto a Pedro Alfonso y Pachu Peña.

"¡Que este grupo espectacular se va a Carlos Paz! ¡Qué alegría! Ya nos estamos divirtiendo como locos en los ensayos así que no quiero imaginar lo que nos espera", adelantó la multifacética artista. El elenco se completa con Agustín "Cachete" Sierra, Rocío "Rochi" Igarzabal, Sofía Macaggi y Camilo Nicolás.