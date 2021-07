A pocos días del cierre de listas, la diputada nacional por el Frente de Todos Gabriela Cerruti anunció hoy que no se postulará para un nuevo mandato, al expresar que se trata de "una decisión de vida" en lo político y en lo personal. La legisladora compartió su decisión de no candidatearse a través de las redes sociales, donde comunicó: "En una semana cerrarán las listas de candidatos para las próximas elecciones y yo no estaré́ en ellas".

Cerutti, quien finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre, dio a conocer su determinación en medio del armado de listas que los diferentes partidos deberán presentar el 24 de julio según el cronograma establecido por la Justicia electoral, mientas Leandro Santoro aparece como el firme candidato a encabezar la lista de la ciudad de Buenos Aires, aunque también se menciona a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.

La legisladora saliente precisó: "Después de maravillosos 18 años de haber sido parte de las instituciones de gobierno desde distintos ámbitos y lugares, vuelvo al periodismo, los libros y las luchas por transformar la realidad desde espacios sociales y comunitarios".

En la nota en su cuenta de Instagram que acompañó con una fotos vestida con un saco de color verde y con sus dedos haciendo la V de la Victoria, Cerrutti le agradeció al jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y al presidente Alberto Fernández. "Gracias Máximo, compañero querido. Y Alberto, amigo de tanta vida, por acompañarme en la decisión que hoy es, apenas, una pregunta al futuro", indicó. Sobre su decisión de apartarse para las próximas elecciones dijo que se trata de "una decisión de vida", tanto "política, como toda su vida".

"En el 2003, como a tantos argentinos, el fuego de Néstor Kirchner iluminó mi deseo y mi compromiso de una manera más total y me sumé como Ministra de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad. Desde entonces fui también ocho años diputada porteña y cuatro nacional", resaltó la diputada. En su despedida de la compulsa electoral agregó: "Soy parte del proyecto político más trascendente y revolucionario de lo que va del siglo", y anticipó que lo seguirá siendo "desde el lugar que elija o construya". LC/MG/OM NA